Álvaro José Carvajal Vidarte

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer el retrato hablado del presunto responsable del asesinato de Andrés Felipe Guevara, periodista de Q'hubo Cali, quien falleció este miércoles luego de haber sido herido el pasado lunes en el oriente de Cali.



Así mismo, las autoridades anunciaron que aumentaron a $50 millones la recompensa por información que permita dar con el paradero del presunto homicida.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó que no se descarta ninguna hipótesis, aunque el martes el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Vásquez, había desvirtuado, preliminarmente, que el hecho estuviera relacionado con su profesión.



"No descartamos ningún tipo de hipótesis en la investigación al respecto. Un buen investigador, como los tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país, debe tener en la agenda todas las hipótesis y todas ser evaluadas", dijo Ospina.

Lea también: Liberan al ingeniero de Emcali que estaba secuestrado



El mandatario local se refirió a las posibles causas del homicidio, como su ejercicio periodístico, el lugar donde se encontraba, la persona con la que estaba el día del ataque sicarial y "las que están asociadas a los relatos que él pudo haber orientado en 2017".



"Para poder consolidar esta investigación, nuestra Alcaldía incrementa la recompensa a $50 millones", subrayó, y dijo que junto con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y el comandante de la Policía Cali han dispuesto de "un equipo del más alto perfil" para que lleve el caso.



Al respecto, el general Vásquez adelantó que "se ha organizado un equipo especializado de investigación con un fiscal destacado que ira a trabajar esta investigación para que demostremos que no es la impunidad la que reinará frente a este lamentable hecho".



Finalmente, el alcalde Ospina envió un mensaje a la familia de Felipe Guevara, en especial a su señora madre.



"Realmente es muy triste que esta situación haya ocurrido. Él apenas empezaba a vivir y ya con nosotros desafortunadamente no está producto de una violencia que es ejercida en nuestro territorio desde hace mucho tiempo"



Y puntualizó que su Gobierno "adelantará todo lo posible para que ese asesinato vil no quede en impunidad. No podemos recuperar su hijo, pero puede hacer todo lo posible para que por lo menos exista justicia".



"Su labor periodística debe ser la primera hipótesis": Flip

Andrés Felipe Guevara, de 27 años de edad, fue víctima de un atentado con arma de fuego en la noche del pasado lunes 21 de diciembre, cuando se encontraba junto a otro joven en la Calle 42 con Carrera 49 del barrio Mariano Ramos, oriente de Cali.



En ese lugar fueron sorprendidos por un hombre que disparó en varias oportunidades contra ambos. Guevara recibió cinco impactos de bala.



Por la gravedad de sus heridas en el tórax, estómago y piernas, fue trasladado a un centro hospitalario del sur de la ciudad donde fue sometido a dos cirugías entre la noche del lunes y la mañana del martes.



Felipe era egresado de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente.

La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, lamentó el crimen y solicitó a las autoridades que investiguen con celeridad su asesinato y que tengan como primera hipótesis su labor como periodista en el diario Q'hubo.



Al respecto de sus declaraciones iniciales, el comandante de la Policía Cali dijo este miércoles que la investigación del caso, y todas sus hipótesis, quedarán en manos del equipo especializado.



"Preliminarmente no tenemos las informaciones suficientes para poder asegurarlo, y tampoco lo aseguré de plano y por eso es que un equipo investigativo especializado, que también acompañaré, llegará al esclarecimiento", argumentó.