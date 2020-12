Liberan al ingeniero de Emcali que estaba secuestrado

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El ingeniero afiliado al sindicato de Emcali, que fue secuestrado el pasado 4 de diciembre, fue liberado en la noche de miércoles, así lo anunció el arzobispo de Cali.



Según Monseñor Darío de Jesús Monsalve, el ingeniero Alberto Alarcón Silva, de 64 años, se encontraba amarrado de pies y manos. Además, tenía muestras de maltrato.



"Anoche fue liberado el ingeniero Alberto Alarcón Silva, secuestrado el 4 de diciembre en la planta Río Cali de Emcali. Amarrado de pies y manos, y con evidente maltrato, pudo ser regresado a su dolido hogar. Momentos antes, ofrecíamos la oración y misa por él en dicha planta", escribió.

De acuerdo con la versión que un familiar le entregó a El País, el ingeniero estaba en condiciones inhumanas, a veces lo dejaban sin comer y no le permitían hacer sus necesidades.



"Cuando lo vimos lo primero que notamos es que había perdido por lo menos cinco kilos, olía muy mal porque nunca lo dejaron bañarse, solo recibió el agua que le caía de la lluvia", apuntó.



El pariente también afirmó que Alarcón tenía una herida en la cabeza, que se la hicieron el día del secuestro.



"Los secuestradores se metieron hasta la planta, le dieron un cachazo, lo metieron en el carro de él y se lo llevaron. Según lo que nos contó, estaba en una cañaduzal al sol y al agua, apenas tenía unas cuantas tejas de aluminio de techo. La hormigas y los zancudos se lo devoraron, porque tiene las piernas llenas de picaduras, tanto así que le tocó hacer una zanja al rededor de donde estaba para que las hormigas no lo atacaran", dijo.

Y agregó: "En cuanto a la comida, nos dijo que a veces le daban y a veces no, que le tocó morder las cañas que habían ahí para tener algo que comer. Los dientes le quedaron muy afectados y no tenía ni acceso a un baño, todo lo tenía que hacer allí".



La familia de Alberto Alarcón pide dar con los responsables de su secuestro.



Si bien aún no hay detalles de dónde fue hallado ni cómo se dio con su paradero, se sabe que Alarcón tiene una condición médica cardíaca y que trabaja en la mencionada empresa desde hace muchos años.