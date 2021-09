Murió Roberto Roena, leyenda de la Salsa dura y uno de los músicos más amados por Cali

Roberto Roena Vásquez, reconocido bailarín, bongosero y director de orquestas de salsa, falleció este jueves, según dio a conocer el director del Museo de la Salsa en Cali y amigo personal de la familia Roena, Carlos Molina Jr.



Brenda, hija de 'el gran bailarín', confirmó desde Puerto Rico la noticia, al indicarle a Molina Jr. vía telefónica que se trató de un infarto. El director y fundador de la agrupación Apollo Sound no venía manifestando problemas de salud.



Roena, nacido en Mayagüez hace 81 años, empezó su carrera artística como bailarín junto a su hermano Francisco 'Cuqui' y posteriormente integró las orquestas Cortijo y su combo y El Gran Combo de Puerto Rico, para posteriormente conformar el Apollo Sound, donde contó con el aporte de arreglistas y compositores como Bobby Valentín, Luis 'perico' Ortiz y Papo Lucca.



Recordadas canciones como 'Traición', 'Mi desengaño', 'Marejada feliz' y 'Cui cui' fueron grabadas por la orquesta de Roena con el sello International Record, subsidiaria de Fania Records.

Roberto Roena, reconocido por ser un 'showman' por los diferentes trucos que puso en práctica en sus presentaciones, como pintar de colores su cabello o amarrarse un arnés para atravesar el escenario del Madison Square Garden, también integró la Fania All Stars e hizo parte de la nómina de luminarias que participó en el concierto 'Fania All Stars in Africa', en Zaire en 1974.



Invitado ilustre de varias ediciones de la Feria de Cali y de conciertos de salsa en temporadas diferente a la de fin de año, en los que registraba lleno total, Roena tuvo un gran gesto con la comunidad del barrio Obrero y con el director del Museo de la Salsa al donar uno de sus bongós para ser sorteado en el marco de una recaudación de fondos para renovar la Carrera 11B, entre Calles 24 y 25.



Así lo registró este diario, en la nota publicada el 23 de julio del 2020, cuando Carlos Molina Jr. afirmó que "para lograr tener la pista ideal en esta calle, se está sorteando un bongó de Roberto Roena. Basta con unirse a la campaña comprando uno o varios cupos del sorteo que se está realizando. Y mientras tanto se puede imaginar tocando Mi Desengaño, El Guaguancó del Adiós y otros éxitos de este maestro salsero, con un bongó de Roena, donado por este".