El vinilo salsero de 'DJ Chino' que usted no puede perderse

El caleño Luis Felipe Valero, DJ Chino, es uno de los DJ de salsa más conocidos en el mundo, sus presentaciones alrededor de los cinco continentes lo mantienen en contacto con los protagonistas y las nuevas tendencias de los ritmos tropicales sin importar de dónde vengan sus autores, pues la salsa ya no es solamente del Caribe y Nueva York. Orquestas y agrupaciones salen de los rincones más insospechados y en los idiomas menos pensados o ¿quién se imagina a un coro de niños austriacos haciendo las segundas voces a un cantante de ópera, en un ritmo de pachanga?



Estos descubrimientos son los que hacen parte de compilaciones musicales en varios CD de Luis Felipe Valero, pero el formato físico que sobrevivió a la llegada de los Ipod y reproductores MP3, y ahora a las plataformas digitales, no es otro que el disco de vinilo, y DJ Chino acaba de lanzar su última compilación de salsa contemporánea titulada ‘El último guiso’, en este tradicional formato.



¿Por qué escoger el acetato?



Para mí es importante que los jóvenes tengan la conciencia de que la música salía de este formato y no de un teléfono celular, hay que rescatar el sonido original en el que se hacía la salsa, es más fiel, más orgánico, tienes que cuidarlo y tratarlo con amor.



¿Cómo fue el proceso de selección para esta compilación?



Mi trabajo como DJ me permite escuchar diariamente todo lo que sale de salsa en el mundo y tengo en la cabeza muchas orquestas, hablé con sus directores y traté de incluir bandas no solamente de salsa fuerte sino también de Boogaloo, como Cuba Libre; o como la orquesta caleña Song Band; la orquesta Cubaré, de Viena (Austria), que hace una Pachanga en alemán muy buena y con un cantante de ópera; y también una orquesta cubana de Timba, y a un pianista de Bucaramanga que considero es la salsa fuerte de este álbum: Henry Benavides. Todo eso para tratar de darle al disco diferentes matices de salsa.



¿Cuáles son las tendencias que marcan el disco?



En el disco quedó debiendo el bolero, que está volviendo a grabarse, pero están todas las tendencias: mambo, cha cha chá, son cubano, salsa dura, salsa romántica, entre otras.

¿De dónde salió la idea de sacar este vinilo?



Durante el encierro del año pasado por la pandemia comencé a asistir a encuentros virtuales de DJ de todo el mundo que programaban vinilo, los Covid Parties, y vi que no estaban representadas allí las orquestas nuevas porque todos eran sonidos tradicionales. Entonces, para darle visibilidad a estas agrupaciones y que se escucharan en formato de vinilo creé este disco.



¿Cuál es la tendencia más escuchada en Cali?



Hay dos “Calis”: de la Simón Bolívar para abajo, en el Distrito de Aguablanca, se escucha todo lo nuevo, trap, reggaetón, además de lo clásico, pero son los más salseros. De la Simón Bolívar para arriba son más tradicionales, digamos que están en una zona de confort, pero el Distrito es más efervescente, energético, dónde se escucha todo lo nuevo.



Existe un debate sobre un supuesto adormecimiento musical de Cali, donde no hay nuevas propuestas, ni conciertos, ¿podríamos perder el título de Capital Mundial de la Salsa?



No, Cali en cuanto a consumo es la capital mundial. Aquí los más jóvenes ya han oído todo lo clásico y están buscando y escuchando las nuevas tendencias a través de internet, orquestas de Italia, de Barcelona, de Bogotá, de Cali empujando con mucha potencia el consumo de salsa. Y en cuanto a la producción hay orquestas haciendo cosas muy importantes como Son 21, Calibre, Clandeskina, Jairo Gañán y Bataklán, fuera de muchas otras que graban y ensayan esperando se abrán los espacios de toque. Lamentablemente, por la pandemia faltan toques, conciertos. La creatividad está, hay muchas propuestas nuevas en Cali.

DJ Chino ha pasado por escenarios en Alemania, Berlin , Bélgica, Francia, República Checa, Turquía. participando en reconocidos festivales de europa

¿Hacia dónde va la salsa?



Lo importante de la salsa es que se siga haciendo en los lugares menos esperados como San Petersburgo, Kiev, Moscú, Barcelona, Milán, Viena; ciudades de donde salen orquestas con nuevas propuestas, la salsa ya está creada pero hay nuevas agrupaciones experimentando. Cada vez hay más artistas que quieren hacer salsa.



¿Qué le está haciendo falta a la salsa caleña en este momento?



Apoyo de todos nosotros, los que la escuchan, los bailarines, querer descubrir nuevas propuestas y escucharlas en vivo, porque eso es lo que quieren las orquestas, que las oigan en vivo, ser curiosos, abrir los oídos y conocer otras propuestas.



¿Qué otras regiones del país están produciendo nueva salsa?



Bogotá tiene un movimiento muy consolidado de salsa con orquestas como La 33, y Medellín está empujando fuerte con orquestas como Siguarajazz, que ha grabado dos vinilos además de otras producciones discográficas.



¿Por qué el vinilo está de vuelta para toda la música?



El vinilo es romántico, rebelde, es la contra de la masificación de los medios digitales, con un formato en el que caben máximo 8 canciones en buena calidad y va contra esa idea de que soy buen coleccionista porque tengo una memoria de 12 gigas de música.



