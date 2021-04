Endurecer toques de queda y pico y cédula ordena Gobierno por tercer pico de covid-19

Álvaro José Carvajal Vidarte

Una serie de medidas para controlar la propagación del covid-19 en las próximas dos semanas en el país, estableció el Gobierno en la circular 10189, que enviaron los ministerios de Salud y del Interior a alcaldes y gobernadores.



Según la circular, la situación epidemiológica del país ha presentado incrementos sostenidos en algunos municipios, configurando el inicio de un tercer pico. Según las autoridades, los municipios en observación por aumento de casos y muertes son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira.



Además, otras ciudades como Medellín, Cali, Santa Marta, Barranquilla y Valledupar permanecen en observación por aumentos tanto en número de casos y muertes como en el nivel de ocupación de UCI.



Por eso, los ministerios del Interior y de Salud emitieron una serie de recomendaciones para implementarse desde las 00:00 horas del lunes 19 de abril hasta las 00:00 horas del lunes 3 de mayo, “fechas en las que se requiere disciplina y autocuidado colectivo con el fin de disminuir el riesgo en el contagio del covid-19”.

Así, la circular establece medidas diferenciales de acuerdo con la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo que haya en cada ciudad, de la siguiente manera:



- En los lugares en donde la ocupación de UCI sea superior al 85 %, los alcaldes y gobernadores podrán instaurar pico y cédula desde la medianoche de este lunes 19 de abril hasta las 5 de la mañana del 3 de mayo. La medida del pico y cédula también puede incluir el transporte público.



Además, podrán imponer restricciones a la movilidad que comenzarán a regir desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. Hoy, algunas de las ciudades con una ocupación de UCI mayor al 85 % son Medellín y Cali.



- En los lugares en donde la ocupación de UCI esté entre el 80 % y el 84 %, también se podrán imponer pico y cédula, incluso para el transporte público, y restricciones a la movilidad nocturna en las mismas fechas. Solo que las restricciones a la movilidad podrán empezar a las 8 de la noche. En este grupo están ciudades como Bogotá y otros departamentos como Atlántico, Magdalena y Caldas.



- En los lugares con ocupación de UCI entre el 70 % y el 79 %, las restricciones a la movilidad nocturna comenzarán a las 10 de la noche. Además de un pico y cédula para el ingreso a establecimientos públicos, exceptuando hoteles, restaurantes y parques. En este grupo se encuentran departamentos como Meta, Santander, Córdoba y Putumayo.



- Y en los lugares con ocupación de UCI entre el 50 % y el 69 % las restricciones a la movilidad podrán comenzar a las 12 de la noche. Además, se recomienda la implementación del pico y cédula. En este grupo se ubican por ejemplo Nariño, Cartagena, Cauca, Boyacá y Tolima.



La circular también indica que en caso de que una ciudad reporte un crecimiento en la ocupación de UCI igual o mayor al 20 % en solo tres días, podrán solicitarle al Ministerio del Interior y de Salud la evaluación de medidas especiales, que se analizarán en el comité asesor de expertos.



La norma también le recuerda a los alcaldes su obligación de no permitir eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas, que no pueden habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile y les permite el control del uso de sitios públicos como playas y malecones.

