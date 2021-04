Dos nuevas vacunas contra covid-19 que se estudian en Cali

Andrés Camilo Osorio

Por lo menos unas 800 personas en Cali, que aún no les ha llegado el turno de protegerse contra el Covid-19, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, ya han sido inmunizadas con una vacuna. Esto, gracias a que el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica (Ceip) hizo parte del estudio mundial con el biológico de Curevac.

Con este antídoto, producido por la firma alemana de biotecnología Curevac, se llevó a cabo el estudio en fase III a nivel mundial, en el que el Ceip de Cali participó con 1700 personas.

Inició en los primeros meses del 2021 y ya finalizó el reclutamiento de voluntarios. Actualmente se adelanta el análisis de resultados para identificar la eficacia del mismo.

“La vacuna ha mostrado una buena seguridad porque ya pasó la fase I y II, en la fase III básicamente lo que busca es seguridad y eficacia. La mitad del grupo -de los 1700 voluntarios- recibieron vacuna y los otros, placebo. Creemos que es una contribución importante saber que hay por lo menos 800 personas que ya están vacunadas con este protocolo”, dijo el infectólogo pediatra Pío López, director del Ceip de Cali.

El especialista especificó que el antídoto de Curevac “trabaja con RNA mensajero, es la misma plataforma que utiliza Pfizer o Moderna. Eso nos da a nosotros la idea que es una vacuna que va a tener una buena eficacia”.



Este mismo estudio se realizó a nivel mundial, en Colombia se hizo en Bogotá, Barranquilla y Cali; otro de los países que participaron fueron México, República Dominicana, Panamá, Perú y Argentina.

“Ya se completó el número que se estaba buscando de personas y pasó a la siguiente fase que es la limpieza de datos para ver si los resultados son satisfactorios y así pedir un permiso de las entidades regulatorias para ingresar al abanico de vacunas que en este momento se están ofreciendo”, indicó López, quien aclaró que las personas que participan en estos estudios de vacunas, al llegarle el turno de recibir un biológico por parte del Gobierno, se revisa si le fue aplicado efectivamente la vacuna o si recibió placebo, para que así pueda acceder a sus dosis correspondientes.

Entre las personas que hicieron parte de dicho estudio y con quienes se continúa el seguimiento, está Álvaro Carvajal, un joven de 29 años que decidió ser voluntario con Curevac porque “quería ayudar con la investigación de nuevas vacunas contra el covid por la situación en la estamos, y porque me gusta aportar a la ciencia”.

Carvajal aseguró que “la experiencia fue muy buena, hubo mucha claridad de la información, de cómo iba a ser el estudio, y durante el mismo ha habido acompañamiento. Estamos a la espera de los resultados preliminares”, anotó el joven, quien recibió la primera dosis el 27 de febrero y la segunda el 25 de marzo.

Otro de los participantes fue Roberto*, quien solicitó el cambio de nombre porque su familia no sabe que decidió ser voluntario, pues su recomendación era “que no fuera conejillo de indias”. Sin embargo, él accedió al estudio con la vacuna porque además de creer que “era una experiencia interesante, es una forma de asegurar una vacunación, no esperar tanto tiempo, aunque no sé si recibí placebo o la vacuna”.

Para este caleño que por su trabajo está constantemente expuesto al virus, el estudio “me ha parecido muy bueno, instalan en el celular una aplicación donde se debe enviar reportes periódicos del estado de salud, cualquier novedad que tenga. El seguimiento ha sido importante”.

El Director del Ceip de Cali señaló que “la única forma de tener vacunas es trabajar en proyectos de investigación, los caleños están participando sabiendo que están haciendo una contribución a la salud pública a nivel mundial. Vamos a tener la posibilidad con estos datos de autorizar una vacuna que le va a servir a la población mundial”.

Inicia estudio con vacuna Clover



Esta semana, el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica abrirá la convocatoria para las personas mayores de 18 años que quieran participar en el nuevo estudio con una vacuna anticovid, en este caso será con Clover, con el cual se espera reclutar entre 2000 y 2500 voluntarios.



Los estudios de fase I y II de esta vacuna australiana han mostrado que es segura, “así que vamos a buscar la eficacia. Estamos invitando a las personas mayores de 18 años a que participen en nuestro estudio, y si en el día de mañana lo llaman del Gobierno, nosotros vemos si tienen la vacuna o el placebo. Es decir, lo que estamos haciendo es ganando tiempo mientras llaman a las personas a vacunación”, reiteró el infectólogo Pío López.

Dentro de los requisitos para participar de este estudio es que la persona sea mayor de edad, en lo posible que resida en Cali, y si tiene enfermedades de base o comorbilidades deben estar controladas. “Lo más importante es que quiera participar y estar comprometido con el estudio. Todo esto lo explicamos al participante, hacemos consentimiento informado donde se le explica en detalle lo bueno, lo malo y lo feo que pueda tener la vacuna y la persona, en forma libre, decide si participa o no”.



Cabe resaltar que en el estudio no pueden participar mujeres embarazadas, o que estén su periodo de lactancia; tampoco quienes tienen compromisos de defensas, ni que hayan tenido la enfermedad de covid.

Para los interesados, a través de la página http://ceiponline.org/ se puede inscribir y después personal del Ceip le contactará.

“La idea es iniciar a partir de la otra semana, y durante 8 semanas se hace el reclutamiento de personas”, precisó López, además de anotar que el estudio tiene una vigilancia de aproximadamente un año. “Son trece meses, puede terminar antes, todo depende de cómo esté la incidencia de la enfermedad, qué tan pronto terminamos el reclutamiento a nivel mundial”, ya que este estudio se realiza también en Bélgica, Filipinas, Nepal, Perú y Panamá, entre otros.

Por otra parte, director científico del Ceip, Eduardo López, explicó que la vacuna de Clover es de proteínas, es decir, “la proteína S que es tan importante en el covid y para el sistema inmune aprender a reconocerla, es la proteína que se inyecta a través de la vacuna”.

Y agregó: “Se inyecta de una forma estabilizada en su forma de perfusión; son tres moléculas que conforman la proteína y ese trímero a través de una tecnología se ha estabilizado en una forma perfusión y eso es lo que se le inyecta a las personas, eso es interesante porque de esa forma esta vacuna en los estudios preclínicos ha alcanzado unos resultados muy importantes y alentadores y que nos tienen con mucha esperanza de que va a hacer fundamental en el control de la pandemia”.

El objetivo de los estudios de fase III con Clover es identificar su eficacia para prevenir enfermedad leve, severa y muerte. “Son vacunas que han demostrado ser seguras y que suben de una forma muy significativa las defensas contra el Sars-CoV2, y que ahora están en última fase de desarrollo clínico para su uso global. Van a hacer parte fundamental de la estrategia Covax y por lo tanto es urgente desarrollar estos estudios de una forma rápida y con alta calidad”, concluyó el infectólogo Eduardo López.

¿Se podrán combinar dosis de vacunas?



Ante la escasez de vacunas anticovid y en busca de incrementar la protección de la inmunidad de las personas al recibirlas, se han hecho propuestas de combinar dosis de antídotos, pero aún no hay evidencias de que esto pueda funcionar.

“Hay propuestas en curso de combinar vacunas de adenovirus, es decir, de virus inactivados (como la de Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac) y hacer el refuerzo -la segunda dosis- con una de RNA mensajero (Pfizer, Moderna), parece que esa fuera una propuesta interesante y que tiene buena argumentación desde el punto de vista de lo que entendemos de la respuesta inmune. Se va a evaluar si es mejor poner primero de adenovirus o las de RNA; uno de los objetivos es ver si se logra potencializar el efecto”, afirmó Jorge Enrique Gómez Marín, médico y doctor en Ciencias Biomédicas, miembro del Consenso de expertos de ACIN para recomendaciones sobre vacunación.

El especialista, también profesor de la Universidad del Quindío, aseguró que “en este momento no hay ninguna evidencia que nos permita recomendar combinación de dosis; hay algunos reportes que muestra que combinando vacunas adenovirus con las RNA mensajero aumentan los anticuerpos neutralizantes, pero es en muy pocos pacientes y eso no permite que haya una recomendación o que uno pueda afirmar que se pueda hacer”.

Por lo cual, subrayó: “Hay que esperar los estudios, mínimo se conocerán en seis meses”.