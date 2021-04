Coronavac registró una efectividad de un 67% para prevenir casos sintomáticos en Chile

angela marcela alvarez

La vacuna china Coronavac registró una efectividad de un 67% para prevenir casos sintomáticos de coronavirus y de un 80% para evitar las muertes, según el primer estudio oficial presentado este viernes por el gobierno de Chile tras dos meses de vacunación masiva en el país.



"Estas cifras deben transmitir tranquilidad al país", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, tras presentar los resultados del estudio realizado entre el 2 de febrero y el 1 de abril, que estimó también una efectividad del 85% para prevenir una hospitalización derivada de un caso grave de coronavirus y de un 89% para evitar el ingreso a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



Chile es uno de los países del mundo donde el proceso de vacunación avanza de manera más rápida. Hasta este viernes, el país había logrado vacunar con al menos una dosis a 7,6 millones de personas y a más de cinco con las dos dosis.



El objetivo de las autoridades es vacunar, antes del 30 de junio, a un 80% de la población chilena, esto es, 15,2 millones de personas. Hasta el momento, el 33,7% de la población objetivo a vacunar recibió las dos vacunas.



Cerca del 86% del total de vacunados lo ha sido con la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, mientras un 13% lo hizo con la vacuna de la alianza estadounidense-alemana Pfizer/BioNtech, de acuerdo a los cifras oficiales actualizadas hasta este viernes.



El proceso de vacunación en Chile arrancó el 24 de diciembre con el personal médico. A inicios de febrero empezó de forma masiva, primero con los mayores de 90 años, y luego con el resto de la población bajando progresivamente en edad.



Esta semana eran vacunados los adultos sanos entre 49 y 48 años.

Alta circulación del virus y con al menos dos variantes

El estudio del Ministerio de Salud de Chile consideró una muestra de 10,5 millones de personas vacunadas (14 días después de la segunda dosis), no vacunadas o parcialmente inmunizadas (sólo con una dosis).



Es uno de los primeros que se conoce para la vacuna Coronavac a nivel de población en general y se realizó en un contexto de un fuerte crecimiento de los contagios de coronavirus en Chile, con un récord la semana pasada de más de 9.000 nuevos infectados por día, y la comprobada circulación en el país de al menos dos nuevas variantes del virus, la brasileña y británica.



"Todo el proceso de vacunación ha ocurrido en una situación epidemiológica importante y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar los resultados", dijo Rafael Araos, asesor del Ministerio de Salud de Chile.



El estudio no determina sin embargo de manera específica la protección o no de la vacuna frente a las nuevas variantes, pero se cree que sí lo hace al estar presente al menos dos de las nuevas variantes en los reportes de circulación viral de Chile.



"Los datos que tenemos consideran los linajes que están predominando ahora, sean cuales sean. Por lo tanto, si hay mucho P1 (variante brasileña), como efectivamente es la sospecha, es cierto que estamos considerando eso dentro del diseño (de estudio)", explicó Araos.

Menor efectividad en la vida real

El porcentaje de efectividad para evitar muertes es menor al que arrojó el estudio del Instituto Butantan de Brasil, que le otorgó a la vacuna Coronavac un 50,4% de efectividad para prevenir contagios y de un 100% para evitar casos graves y muertes.



"Hay una decepción naturalmente" frente a esa comparación pero "siempre es esperable que los resultados en la vida real sean inferior en alguna magnitud a los resultados de un estudio clínico", que son más acotados y hay criterios de exclusión, explicó Rafael Araos, en una posterior rueda de prensa.



Adicionalmente, durante los dos meses en que se realizó el estudio fue vacunada principalmente la población de más de 60 años, que tiene una probabilidad de morir más alta solo por la edad.



"Pero un 80% (de efectividad) es un número significativo", agregó el experto.



El estudio también entregó datos para personas que han recibido sola una dosis. Transcurridos 14 días, se registró un 16% de efectividad para evitar una infección sintomática; un 36% de hospitalización, un 43% del ingreso a la UCI y de 40% para prevenir muertes.



En base a estos registros, se hace difícil estimar la fecha en Chile podría alcanzar la anhelada "Inmunidad de rebaño", prometida por el gobierno al término de la vacunación del 80% de la población antes del 30 de junio.



"Es súper difícil de decir cuándo va a suceder, pero en la medida que una mayor fracción de personas estén vacunadas, vamos a estar más cerca de una situación mejor a la que estamos hoy", concluyó Araos.