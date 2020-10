Álvaro José Carvajal Vidarte

Palmira no tendrá toque de queda ni ley seca durante el puente festivo de Halloween, anunció la noche de este jueves, el alcalde de esta localidad, Óscar Escobar.



El mandatario dijo que durante la pasada Cumbre Metropolitana de Covid-19 convocada por el Alcalde de Cali y la Gobernación del Valle, cada uno de los asistentes expuso las cifras del número de contagios en sus poblaciones.



En ese sentido, Escobar señaló que aunque en el municipio de Palmira el número de personas contagiadas supera los 3000 casos, solo 316 de ellas tienen activa la enfermedad.



Es decir que solo el 10% están activos y tienen la capacidad de contagiar a otros, explicó



"Este número es alto, pero no es tan alto como el que tuvimos finalizando el mes de julio y arrancando agosto que alcanzó a ser más de 480 casos activos. Por eso, diría que todavía no se puede hablar de rebrote en el municipio, porque la verdad no hemos pasado el primer brote. Nosotros seguimos teniendo un nivel de covid alto, pero relativamente controlado y no tan alto como en agosto cuando tuvimos que tomar medidas más drásticas", subrayó.

Lea además: "No habrá toque de queda ni ley seca en Cali, pero necesitamos disciplina social": Ospina



Por eso, aseguró, luego de analizar estas cifras se tomó la decisión de no aplicar ningún tipo de restricción generalizada como ley seca o toque de queda.



Sin embargo, hizo un llamado a todos los padres de familia y comerciantes a que la celebración del Día de los Niños se realice en casa y que "no salgamos a buscar lo que no se nos ha perdido en este momento".



Y agregó: "No estamos en un momento de normalidad, tenemos que entender la situación que estamos viviendo y que además vamos a vivir por mucho tiempo", indicó.



Recordó que desde la Administración se ha propuesto un concurso virtual de disfraces para que los niños celebren de la forma más creativa Halloween en casa. Los que luzcan los mejores disfraces en material reciclable se harán acreedores a premios.

Vea también: Sancionarán a organizadores de caravanas y fiestas este fin de semana en Cali