Jhon Edward Montenegro Jimenez

Durante este fin de semana, en el que se celebrará el Halloween, la Alcaldía de Cali anunció duras sanciones contra los organizadores de caravanas, fiestas y otro tipo de eventos que impliquen aglomeraciones masivas.



Así lo informó Carlos Rojas, secretario de Seguridad Municipal, quien recordó que las caravanas están prohibidas en la ciudad, así como todos los eventos de más de 50 personas. Esta última medida es una disposición que tomó el Gobierno Nacional para evitar la propagación del Covid-19.



“Después de toda la dimensión pedagógica que hicimos en la ciudad, necesitamos pasar a un escenario más fuerte con quienes no quieren atender el llamado de las autoridades de mantener el aislamiento preventivo declarado por el Gobierno Nacional, el cual estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre”, manifestó Rojas.

Lea también: Cali descarta toque de queda para Halloween, pero prohíbe entrega "mano a mano de dulces"



Según explicó el funcionario, los operativos se concentrarán en la atención de las caravanas ya que la Alcaldía ha recibido información por parte de los ciudadanos sobre varios desfiles de este tipo que están convocados para el fin de semana.



“Se va a tener un esquema de agentes de tránsito que estarán ubicados en más o menos ocho puntos claves de Cali, pero no vamos a decir cuáles son porque sabemos que hay gente que quiere hacerle algún tipo de esguince a los operativos”, dijo el Secretario de Seguridad Municipal.



Algunos de estos puntos de control serán móviles, mientras que otros tendrán el apoyo de la Policía Metropolitana de Cali.

Las sanciones



De acuerdo al artículo 181 del Código de Policía, la multa para los organizadores de fiestas, caravanas y otros eventos que congreguen hasta 300 personas será de entre 100 y 150 Salarios Mínimos Legales Mensuales vigentes (SMLMV), es decir, entre $90 millones y $130 millones.



Cuando el aforo sea de entre 301 y 600 personas, la sanción oscilará entre los 151 y 250 SMLMV, es decir, entre $130 millones y $220 millones.



Si el evento congrega entre 601 y 5000 personas, la multa tendrá un costo aproximado de entre 251 y 350 SMLMV, es decir, entre $220 millones y $306 millones.

Le puede interesar: Preocupación por cifras de covid-19 en área metropolitana de Cali



Finalmente, si el evento supera las 5000 personas, sus organizadores se expondrán a una sanción de entre 500 800 SMLMV, es decir, entre $440 y $700 millones.



“Adicionalmente, a la persona que viole una medida sanitaria, como la de organizar eventos de más de 50 personas, la vamos a poner a disposición de la Fiscalía para que se le aplique una sanción de entre 4 y 8 años de cárcel por medio del artículo 368 del Código Penal”, señaló el Secretario de Seguridad Municipal.



El funcionario precisó que si bien, el tope de los eventos masivos en el país es de 50 personas, lo aconsejable es que no se hagan con el fin de evitar posibles contagios de coronavirus.



“Y si los ciudadanos deciden hacerlos, lo recomendable es que los realicen con todos los protocolos de bioseguridad, como por ejemplo, que obliguen a los asistentes a usar tapabocas y a cumplir con el distanciamiento social, que debe ser de mínimo 1,50 metros. Si en el evento no se cumplen las normas sanitarias, también se procederá a aplicarle la sanción al organizador”, remarcó Carlos Rojas.

Llamado a los padres de familia



Las autoridades también le están haciendo un llamado a los padres de familia para que, durante la celebración del Halloween, no permitan que sus hijos salgan a pedir dulces a las calles, lugares públicos o a centros comerciales. Esto con el propósito de evitar aglomeraciones que puedan propiciar la propagación del coronavirus.



Expertos en salud aseguran que el intercambio de bolsas, dulces, disfraces, máscaras, maquillaje, etc., puede influir en la diseminación del covid, ya que son objetos que en su superficie pueden albergar el virus.



En este sentido, la recomendación es que el Halloween se celebre en la vivienda y solo con quienes se conviva.



“Somos conscientes de que nuestra población infantil se ha visto afectada por esta pandemia y que el Halloween es un día especial para divertirse, pero las circunstancias actuales hacen que la celebración sea diferente, que nos quedemos en casa y que no nos expongamos. Hay varias opciones para disfrutar de este día en casa a través de la virtualidad”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.