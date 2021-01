¿Qué se puede esperar de la tecnología en el 2021?, este es el panorama

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La pandemia del coronavirus, que ha hecho vivir al mundo un año terrorífico durante el 2020, también tuvo un aspecto positivo: el acelerado cambio tecnológico al que nos vimos obligados en todos los aspectos de la vida y que no se detendrá en el 2021.



Los pronósticos de los analistas del sector indican que el teletrabajo, el comercio electrónico, la telemedicina, la educación virtual, las oficinas virtuales, el streaming corporativo y las plataformas digitales de entretenimiento, entre muchas otras tendencias, no detendrán su crecimiento con la llegada de las vacunas contra el Covid-19.



“En el 2021 las organizaciones seguirán evolucionando con estrategias que les permitan responder a los retos de la nueva normalidad, que demanda una mayor efectividad y tiempos de respuesta más cortos” asegura Erick Cepeda, director de Axity Colombia, una compañía especializada en servicios de transformación digital.



Pero, ¿en dónde se concentrarán los grandes cambios tecnológicos del 2021 en Colombia? Los analistas del sector sostienen que serán por lo menos siete los grandes frentes de acción.

Inteligencia artificial



Es una de las principales tendencias del momento y en 2021 se volverá aún más valiosa para ayudar a interpretar la realidad.



El sector de la salud será uno de los que más ganará terreno en este campo, por cuenta de la dura realidad que ha enfrentado en el 2020.



“En medio de la pandemia el volumen de datos que se está recopilando sobre salud, tasas de contagio y el éxito de las medidas para prevenir contagios ha sido enorme y seguirá creciendo”, dice Pedro Angel Montagut, gerente de soluciones digitales de Claro.



En ese sentido, agrega, “los algoritmos artificiales serán capaces de brindar soluciones para generar aprendizajes que sirvan para enfrentar una nueva emergencia sanitaria”.

Por otro lado, la inteligencia artificial permitirá que cada vez mas empresas de otros sectores de la economía empiecen a entender, buscar soluciones y crear nuevas alternativas de acuerdo a las tendencias y cambios de hábitos de sus clientes.



Internet de las cosas evolucionado



La interconexión de dispositivos, sistemas, plataformas y en general cualquier herramienta que funcione a partir de internet es una de las grandes tendencias del Siglo XXI.



Según la International Data Corporation, IDC, el gasto en esta tecnología a nivel global crecerá a un ritmo de dos dígitos, pasando de un 8% a un 11% el año próximo, debido a dos grandes factores.



Por un lado, el desarrollo de mayores avances en el diseño de ciudades inteligentes con servicios como vigilancia y transporte público.



Por otro lado, el creciente uso en los hogares de sistemas que permiten conectar electrodomésticos o controlar luces o sistemas de vigilancia desde un teléfono inteligente.



Erick Cepeda, de Axity, explica que “el avance en este campo es tan acelerado que ya no se habla del internet de las cosas, debido a que la mayoría de dispositivos y actividades que se utilizan están conectados, por lo que hay un nuevo concepto, de internet de los comportamientos, es decir, lo que se hace con el internet”.

Big Data



El comercio electrónico, que se disparó por cuenta de la cuarentena del Covid-19, es el gran motor de esta macrotendencia que seguirá avanzando en el marco de la nueva normalidad.



“En medio del boom del e-commerce ha tomado gran relevancia evaluar la producción, la opinión de los clientes, las devoluciones, los tiempos de espera y otros factores para reducir las situaciones de falta de stock y prever la demanda futura”, explica Montagut, de Claro Colombia.



En ese contexto, agrega, “gracias al análisis de los datos generados se han podido diseñar y ejecutar estrategias efectivas para lograr esta omnicanalidad”.



Por ello, “el uso del Big Data seguirá creciendo y tendrá cada vez más aplicaciones: se procesarán más volúmenes de información, más variada y a mayor velocidad, en ámbitos como el desarrollo de productos, la experiencia de clientes o la eficiencia operativa”

Realidad Virtual y Aumentada



Se trata de tecnologías que utilizan lentes para proyectar imágenes generadas por computadora. Cuando se superponen a lo que ve el usuario en la realidad, se habla de Realidad Aumentada (RA), mientras que cuando se usan para ubicarlo en un ambiente totalmente generado por computadora, se trata de Realidad Virtual (RV).



“El próximo año las herramientas de RV y RA se usarán principalmente para facilitar la educación no presencial y generar mayor acceso a la cultura y las artes, por medio de visitas virtuales a grandes museos del mundo, entre otras aplicaciones”, vaticina el gerente de soluciones digitales de Claro Colombia.

Video streaming



La pandemia del coronavirus hizo explotar lo que los expertos llaman la ‘guerra del streaming’, es decir, la venta de contenidos emitidos a través de plataformas de internet.



Un estudio de la firma Kantar Ibope Media reveló que el 98% de los internautas en Colombia consumen algún tipo de contenido vía streaming de audio o video y el 73% dice que el consumo de streaming de video (de pago o gratuito) aumentó tras el inicio de la actual crisis. Este año, el número de abonados a estos servicios alcanzó el 36%, frente al 29% del año anterior.

Esa tendencia seguirá creciendo en el 2021, pero ahora el reto será la fidelización de usuarios.



Según Carolina Ibargüen, Managing Director de Kantar Ibope Media Colombia “en 2021, el comportamiento de la audiencia será aún más complejo y difícil de descifrar, pues surgió la figura del 'suscriptor boomerang', que ve las plataformas como intercambiables, migrando entre servicios bajo demanda y servicios de transmisión, llevando la batalla a otros niveles”.



En Estados Unidos hay un aumento en el número de consumidores que migran desde plataformas: en el cuarto trimestre de 2019 esta audiencia representó el 5%, pero en el tercer trimestre de 2020 subió al 12%.

El 5G, la gran incógnita



El desafío de la pandemia durante 2020 dejó en claro que el futuro de la economía colombiana dependerá, en gran medida, de que el país logre mayor y mejor conectividad de todo su aparto productivo a internet.



Por eso, los ojos de todos los actores del sector de las TIC están puestos en lo que hará el Gobierno durante el 2021 para concretar el desarrollo de la denominada red 5G.



Esta - la quinta generación de protocolos de comunicación por la red-, es el estándar llamado a remplazar en todo el mundo las redes LTE o 4G.



La tecnología 5G no solo permitirá tener una mayor cantidad de nodos o dispositivos conectados, sino que sobre todo disminuirá el tiempo que toma la transferencia de datos entre ellos (latencia), llevando así la velocidad de respuesta a niveles nunca antes experimentados.

Pero, ¿qué tan cerca está Colombia de acceder a esa prometedora realidad? Aunque se esperaba que en el 2020 el Gobierno Nacional diera luz verde a la subasta para el desarrollo de redes 5G, la emergencia desatada por la pandemia postergó esa posibilidad para el 2021.



Y es posible, incluso, que tampoco el año próximo se realice y quede aplazada hasta el año 2022.



La Ministra de Comunicaciones, Karen Abudinen, ha dicho que la prioridad del Gobierno el año próximo, más que dar el ‘banderazo’ para el proyecto 5G, será avanzar en conectividad en materia de tecnología 4G, que aún no llega a todo el país.



“El reto más importante del país, antes de que termine el cuatrienio, es estar conectado al 70% en 4G. Nos propusimos estar en 4G para 2024, ahí es donde tenemos que concentrarnos y esa transición es la prioridad”, aseguró la funcionaria recientemente.



Sin embargo, ello no significa que el país no esté caminando en la dirección del 5G.



Los principales operadores de telefonía celular realizaron este año importantes pilotos de conectividad con redes experimentales de 5G, para demostrar y validar su funcionalidad.



El operador Claro, por ejemplo, reveló recientemente que en las pruebas que adelanta en la frecuencia de 3.500 MHz en Bogotá alcanzó velocidades superiores a 1 Gigabit por segundo por medio de un teléfono móvil conectado a través de la red celular.

Por su parte, Tigo desarrolló este fin de año en Medellín un laboratorio con siete usos reales de dicha tecnología, mientras que Movistar se alió con la multinacional Huawei para realizar pruebas de velocidad.

Robótica



La pandemia aceleró el desarrollo y uso de equipos robóticos especializados en limpieza y desinfección.



Dentro de los pronósticos para 2021 se prevé el uso intensivo de estos equipos en lugares como aeropuertos, hospitales y escuelas, además de otros que permitan crear fábricas inteligentes.



En definitiva, se trata de una tendencia que abre cientos de posibilidades para la automatización y la eficiencia, facilitando al mismo tiempo el trabajo remoto en el contexto de pandemia.