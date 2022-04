Netflix sufre considerable caída de suscriptores tras polémico cambio en sus reglas

Con una pérdida de suscriptores registrada por primera vez en más de una década, Netflix enfrenta un nuevo desafío debido al estancamiento, pese a su posición dominante.



Una caída de solo 200.000 usuarios -menos del 0,1% del total de su base de suscriptores- fue suficiente para generar pánico en Wall Street, donde sus acciones perdieron más del 30% el miércoles.



La pérdida de suscriptores y los variados planes de la compañía para reactivar el negocio "cambian la historia tradicionalmente simple" de sólido éxito de Netflix, según analistas de Wells Fargo, que redujeron a la mitad el valor objetivo de la firma.



"La nueva perspectiva es tan clara como el barro", aseguraron los expertos.

Si en el primer trimestre la pérdida de usuarios parece menor a simple vista, Netflix considera lo contrario: la compañía anticipa una caída neta en el segundo trimestre de unos 2 millones de suscriptores.



"No estoy seguro si eso es un punto de inflexión" para Netflix, dijo Scott Zari, de S&P Global Ratings. "Pero creo que es un indicativo de que es una nueva fase de crecimiento más lento".



Por su parte, analistas de Bank of America afirmaron en una nota que Netflix "dejó claro que lo que podemos esperar es un crecimiento muy bajo de usuarios en '22 y '23 sin margen de expansión".



El cambio se sintió inclusive en el tono que empleó la compañía en su presentación de resultados del martes.



El tema se centró menos en los megaéxitos de la plataforma como "Bridgerton" o "Ozark" y más en dar batalla en los 100 millones de hogares que ven Netflix gratis gracias a las cuentas compartidos.



"Cuando crecíamos rápidamente, esto no era la mayor prioridad para enfocar el trabajo", admitió el cofundador de la plataforma, Reed Hastings. "Y ahora estamos trabajando muy fuerte en eso".



El director de operaciones de la empresa, Gregory Peters, dijo que Netflix no buscaba terminar con las cuentas compartidas, pero indicó que "vamos a pedir que paguen un poco más por la posibilidad de compartir la cuenta".



De acuerdo con Zari, "el crecimiento futuro dependerá de cuánto" pueda Netflix "monetizar esos hogares".

Publicidad en camino



Para atraer más audiencia, Netflix prepara suscripciones más baratas con publicidad, que espera poner en marcha en los próximos dos años.



La empresa, con sede en Los Gatos, California, ha defendido por mucho tiempo su modelo sin anuncios, lo que la ha diferenciado frente a competidores como Disney+, HBO Max y Apple.



Para Jeff Wlodarczak, analista de Pivotal, las plataformas de video en streaming "parecen haber penetrado casi por completo en todo el mundo después del covid" y las compañías ahora deben establecer sus objetivos para convertir piratas en suscriptores, ganando una porción más grande del mercado y elevando los precios.



Esto no ayudaría en el corto plazo a Netflix, que no obstante aumentó sus tarifas en enero al punto que ahora es el más caro de estos servicios.

"Creo que ellos deben ajustar su modelo de negocio", opinó Paul Hardart, profesor de la universidad de Nueva York, incluyendo "por el lado de los costos, invirtiendo en contenido".



A su turno, Joel Mier, profesor de la universidad de Richmond piensa que los aumentos de precio de Netflix y la eliminación de las cuentas compartidas son soluciones de corto plazo "periféricas pero significativas", mientras que la estrategia de largo alcance se mantiene "invirtiendo en la creación de contenido local y estableciendo su presencia en los juegos".



Con 221 millones de suscriptores, "Netflix es de lejos el líder del mercado en el espacio del streaming", asegura Zari.



"Ellos están muy adelante, en particular en el mercado mundial", añadió Hardart. "Creo que esto les dará muchas ventajas". Sin embargo, el problema que Netflix enfrenta "no es una buena noticia" para la compañía.



Pero, como líder global cualquier cosa que Netflix tenga que enfrentar, es probable que también afecte a sus competidores.



Esto es "quizá la peor noticia para los otros servicios que están empezando a construirse a sí mismos", dijo el experto.