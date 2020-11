Pandemia de solteros, ¿cómo volver al ruedo amoroso?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Desde que el virus llegó a todos los rincones del mundo, no hubo un solo campo de la vida que no se viera afectado. Salud, economía, educación, transporte, empleo y, por supuesto, las relaciones interpersonales.



Hay solteros más felices que nunca, pues nadie interfiere con su paz. Pero los otros, los románticos que añoraban el fin de su soledad, se toparon de repente con la limitación en los horarios de movilidad, menos contacto físico y más protocolos estrictos de bioseguridad.



El nuevo mundo, donde la sonrisa fue reemplazada por mascarillas y las citas presenciales por sesiones de Zoom, hace más difícil que nunca la busca activa de pareja.

Por eso, muchos solteros resucitaron sus perfiles en plataformas de citas, y comenzaron una incesante búsqueda del amor en tiempos donde pareciera imposible encontrarlo.



Lo cierto es que el amor sigue siendo posible de encontrar y, paradójicamente, podrñia estar más cerca que nunca. Esta es la buena noticia que dan los expertos en pareja: la seducción está a un clic de distancia. Y es global.



Como lo dice el médico sexólogo Edison Pazmiño, para quien la virtualidad ha creado nuevas posibilidades: “La pandemia ha hecho que toda la comunicación haya migrado hacia los medios digitales y, en este sentido, cualquier medio digital que utilicemos a la hora de buscar pareja aguanta todo, aguanta la pena, aguanta el miedo a expresarnos, algo que muchas veces no se logra de manera presencial, porque nos inhibimos o nos concentramos tan solo en la apariencia y es por eso que muchas personas no conectan.

Así que hoy la virtualidad es un punto a favor para quienes buscan pareja, pues les permite romper la barrera del miedo a conocer directamente al otro y, en cambio, facilita expresar sentimientos reales”.

Este año, Tinder habilitó la función de videochat para que los usuarios de la aplicación que hagan ‘match’ puedan verse a través de video.

Para Pazmiño, los solteros han sufrido el impacto de permanecer aislados de manera involuntaria, así que esta situación global les ha permitido valorar más las relaciones interpersonales y, al mismo tiempo, les ha enseñado a saber elegir y establecerse de una manera más exclusiva.



Entre tanto, para la psicóloga y sexóloga Paula Dávila, buscar pareja debe ser tomado con calma y no convertirlo en un asunto de urgencia. “A pesar de que estamos en una época de pandemia, donde hay unas condiciones particulares, y hemos pasado procesos difíciles de acomode y ajuste, hay que destacar que la vida continúa y que ahora debemos hacer uso de las herramientas que tenemos los seres humanos para adaptarnos a las condiciones y no perder el desarrollo de aspectos importantes como lo son las relaciones interpersonales.



Estamos en un momento de distanciamiento corporal, pero donde hay muchos otros medios para poder conectar. Tendremos, por su puesto, condiciones diferentes. Por ejemplo, después de conocerse virtualmente, encontrarse va a ser un riesgo y tendrán que asumir eso de la manera más responsable posible. Si una persona está buscando conseguir pareja, debería primero enfocar su energía en reevaluarse: cómo estoy siendo pareja, cómo he sobrellevado la crisis y qué estrategias estoy implementando como individuo independiente para mejorar. Entre tanto, tome con calma el asunto”.



Sin embargo, los expertos entregan algunos consejos para buscar pareja acertadamente en época de pandemia y no fracasar en el intento.

En Colombia se hacen más de 11 millones de ‘Swipes’ (deslizar) al día, a través de Tinder.

Flechados en línea



El mundo de las citas online y las relaciones personales está floreciendo gracias a las nuevas plataformas digitales. Aplicaciones como Tinder, Meetic, Facebook Dating, Grindr, OkCupid, XO, entre otras, son la manera más fácil y segura de conocer a alguien y, quizá, de concertar una cita.



Por eso, es importante saber que cada una de estas Apps tiene características únicas, intenciones de búsqueda o distintas audiencias, por lo que es necesario establecer el objetivo de uso, para así saber cuál le permitirá conocer a esa persona especial. Estas herramientas digitales pueden hacer que el proceso de flirteo sea rentable, cómodo y rápido.

Construir el prototipo



Para el sexólogo Edison Pazmiño, es necesario elaborar el prototipo de pareja que se quiere, teniendo en cuenta la atracción física, intelectual y erótico-afectiva. “La idea de construir un prototipo va a ser la clave para que se pueda hacer una buena elección”.

Solteros millennials y jóvenes de la Generación Z pueden enfrentar sentimientos de desolación y ansiedad. Especial para El País

En este aspecto, el experto asegura que es necesario que las personas solteras trabajen más en sí mismas, “muchas veces mantenemos patrones errados debido a malas experiencias y continuamos con algunos de esos errores, por eso la recomendación es trabajar en esa transformación propia en cuanto a actitud, pensamiento, inteligencia sexual, etc.



Esto va a permitir que una persona sea un buen prospecto de pareja y busque buenos prospectos de pareja. Proyectar una imagen con seguridad y confianza permitirá ser un imán para otros y, ayudará a tener esa capacidad de elegir asertivamente”.



Entre tanto, para la psicóloga clínica y sexóloga Paola Beltrán, los estándares que una persona tenga a la hora de elegir una posible pareja van a variar dependiendo de las expectativas y experiencias previas que esta haya tenido. “Esto dependerá de cómo se perciban a sí mismos, y el nivel de autoestima que tengan.



Hoy, las relaciones se han transformado, por eso las personas ya no solo piensan en matrimonio, sino que entablan relaciones a partir de otros intereses específicos como el deseo sexual, el apoyo emocional, etc. En ese sentido, las personas solteras deben procurar identificar si lo que se quiere es una relación seria y a largo plazo, o si solo se desean encuentros sexuales casuales. Por supuesto, hay que manifestar con claridad lo que se busca del otro”.

Estrategias para una cita virtual



Ante los pocos encuentros presenciales que los solteros puedan tener para conocer una potencial pareja, la virtualidad ha comenzado también a cobrar protagonismo en este ámbito.



Estrategias como tener una cena de manera remota, puede ser una acertada manera de hacer ‘Match’ con alguien. En este tipo de citas, la atención debe ser lo más importante, por lo que es ideal que las personas tengan preparadas algunas preguntas, esto asegurará que la conversación no tenga pausas incómodas. Tener preguntas divertidas hará que una primera cita virtual sea exitosa.



Otra manera de conectar, podrá ser viendo una película o serie juntos, de manera virtual.

“Ahora mismo las citas pueden ser un reto. Sin embargo, compartir espacios de manera virtual, permitirá incluso cuidar de nuestra salud. En este punto es importante tener apertura para poder conocer bien a esa persona que ha llamado nuestra atención”, asegura Paola Beltrán, psicóloga clínica y sexóloga.