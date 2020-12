¿Cómo estuvo su sexualidad este 2020?, revíselo en este test

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Si bien el 2020 fue un año atípico, en el que debido a la cuarentena por la pandemia los encuentros se minimizaron y las maneras de interrelacionarse cambiaron y en el que muchas parejas debieron convivir y otras distanciarse, hay mucho que evaluar en cuanto al aspecto sexual, siempre con miras a mejorar.



Algunos, por las limitaciones que trajo consigo el distanciamiento social, se pusieron creativos y dieron rienda suelta a la imaginación, acudiendo a encuentros poco convencionales, videollamadas eróticas o citas virtuales para mantener encendida la llama de la pasión.

Otras parejas, que han convivido más en cuarentena, se acercaron de maneras distintas, buscando nuevas formas de encuentros para romper la rutina. Los juegos de mesa se trasladaron a la cama con retos divertidos y picantes. Muchos se desafiaron como pareja para indagar nuevas maneras de acercarse íntimamente. ¿Cuál es su caso? ¿Cómo le fue en esta materia este año? Aquí se lo revelamos.

TEST



1. ¿En qué nivel de satisfacción y calidad considera que estuvo su vida sexual en año de pandemia?

A. Excelente, me siento muy a gusto.

B. Bien, pero hay cosas que me gustaría experimentar.

C. Regular, con prácticas comunes y sencillas.

D. Mal, no satisfecho, con ganas de mucho más.



2. ¿En sus relaciones sexuales, independientemente de que se den con una pareja estable o sea casual, generalmente tiene un conocimiento básico previo de los gustos del otro?

A. Procuro tener siempre una comunicación previa que me permite saber cómo hacer placentero el encuentro para ambos.

B. Realmente hay poca comunicación, suelo dejar al azar el descubrimiento de los gustos en el encuentro sexual.

C. Ninguna conversación previa, lo dejo todo al instinto e improviso.



3. ¿Durante este año realizó alguna práctica nueva en sus encuentros sexuales?

A. Alguna

B. Ninguna

C. No vi la necesidad.



4. La pandemia y las condiciones del riesgo a nivel de salud, influyeron en sus encuentros sexuales de este año?

A. Fue un factor de estrés y disminuyó la calidad de los encuentros íntimos.

B. No fue un factor malo, ¡mejoré!

C. A pesar de la situación no se afectó la calidad.



5. ¿Cuál fue su estrategia para manejar el desafío en pareja que representó el confinamiento?

A. Implementación de prácticas nuevas.

B. Prácticas nuevas, uso de la tecnología.

C. Tanto prácticas nuevas, como tecnología y juguetes innovadores.

D. Ninguna de las anteriores



6. ¿Cómo se da en usted el proceso previo a sus encuentros sexuales ?

A. Se coquetea y se juega con ideas previas al encuentro con la pareja.

B. Se juega con el imaginario y hay una preparación previa de los detalles del encuentro.

C. Ninguna de las anteriores.



7. ¿Con qué frecuencia realizó la auto-exploración y masturbación?

A. No lo hice.

B. Dos veces por semana.

C. Más de dos veces por semana.



8. ¿Cómo considera que es su juego previo o inicial en sus encuentros sexuales?

A. Soy cuidadoso, paciente, y me tomo el tiempo necesario para crear el ambiente propicio previo al sexo.

B. A veces soy cuidadoso, otras no.

C. ¿Cuál juego previo? A lo que vamos.



9. ¿Dentro de sus prácticas sexuales está el juego de roles y el uso de lencería que estimule las fantasías sexuales propias o las de su pareja?

A. Sí

B. No.



10. ¿La lectura o la investigación aumentó su conocimiento sobre sexualidad este año?

A. Sí, de alguna manera aprendí algo nuevo.

B. No, en este año no hubo evolución en mi educación sexual.



11. ¿Cómo define la inteligencia sexual?

A. Es tener sexo, bueno o malo.

B. Tener sexo de buena calidad.

C. Es la capacidad que tiene la persona de gestionar su sexualidad y satisfacer a sus parejas sexuales.



12. ¿Qué reto sexual cumplió este año?

A. Tener más sexo.

B. Disfrutar más placenteramente el sexo con mi pareja y que esta se sintiera plena también.

C. Ninguno. Solo fantasías.



13. ¿Exploró un nuevo lugar para tener sexo, cuál?

A. Realmente, no.

B. Una hamaca.

C. El mar. Nos produce adrenalina ser sorprendidos en un lugar público.



14. ¿Qué manía que no le gustaba a su pareja a la hora de la intimidad corrigió este año?

A. Me arreglé y perfumé más.

B. Evité tanto silencio y fui más romántico con las palabras (a).

C. No corregí nada, porque no sé si hay algo que no le guste de mí.



15. ¿Exploró con nuevas frases sugerentes para poner a mil a su pareja?

A. Sí, le gusta que le diga ciertas cosas a la hora del sexo, y encontré nuevas frases.

B. Realmente no sé qué frases pueden poner a mi pareja a mil.

C. Le gusta que le diga cosas, creo, pero son las mismas de siempre.



16. ¿Cuál de estas alternativas llevó a la práctica para la previa sexual?

A. Un baño de espuma, vino y velas aromáticas.

B. Un spa en un glamping o campamento de lujo en medio de la naturaleza.

C. Ninguna en especial.



17. ¿Consigue generalmente el orgasmo sin penetración?

A. No, jamás.

B. Sí, generalmente.

C. Pocas veces.

D. Siempre.

18. ¿Tuvo ingenio cuando las circunstancias dificultaron las cosas, como tener a los niños en casa todo el tiempo?

A. Sí.

B. No.

C. Algunas veces.



19. ¿Se esforzó este año por conocer en su totalidad el mapa erógeno de su pareja?

A. No, no tuvimos la oportunidad.

B. De la A hasta la Z.

C. No me gusta la geografía



20. ¿Usted o su pareja, o ambos, consultaron a un especialista por algún problema sexual y mejoraron?

A. Sí, totalmente.

B. No tuve necesidad.

C. Tenemos problemas, aburrimiento, pero prefiero soportarlo sin hablarlo.



21. ¿Conoce prácticas o ejercicios para fortalecer los músculos y mantenerse en forma a la hora del sexo?

A. No, ninguno.

B. No me interesa, odio hacer ejercicio.

C. Sí, los practico con frecuencia.

Según la sexóloga, las anteriores respuestas denotan un buen desempeño o manejo sexual.



SI USTED DIO MÁS DE 13 RESPUESTAS IDEALES: está en un buen nivel, pero siempre hay cosas por aprender y por poner en práctica para alcanzar niveles más altos de placer y así obtener los beneficios que el sexo ofrece.



SI DIO APENAS 9 RESPUESTAS IDEALES: Está en un punto medio donde con un poco más trabajo, podrá disfrutar más y ponerle el picante que el sexo le da a la cotidianidad y que enriquecerá su relación de pareja.



SI DIO MENOS DE 9 RESPUESTAS IDEALES: Ánimo, hay mucho por hacer, aprender y disfrutar. A veces nos limitamos mentalmente, propóngase un plan de acción para brindarse y brindarle a su pareja mayor placer.

Consejos



Conocer y reconocer los tabúes y creencias limitantes que se tienen a nivel sexual por desconocimiento y abrirse a la posibilidad de explorar y desde ahí construir una lista de prácticas que se disfrutan y cuáles realmente no, pero desde la experiencia. No temer atreverse y indagar e investigar.

Crear canales de comunicación con su pareja y perder la pena para expresar los deseos y gustos a nivel sexual.



Sostener un buen ritmo de masturbación que ayude a conservar la líbido en un buen nivel.



Reconocer y darle la debida importancia a la excitación mental, que debe ir previa a todo encuentro sexual, al igual que al preámbulo del acto como tal.