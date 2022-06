"Yo no gobernaré para estar pagándole favores a nadie": Hernández por apoyos a su campaña

En momentos en que se empezaron a conocer el respaldo de un amplio sector de dirigentes y partidos políticos, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, aseguró que "no le deberá nada a nadie que lo apoye y que solo se debe al pueblo colombiano".



Lea además: Rodolfo Hernández: los exmiembros de la Coalición de la Esperanza que se acercan a su candidatura



Hernández en las últimas horas recibió el apoyo del Partido Conservador y tiene casi lista la llegada de las mayorías del liberalismo como también del Partido de la U. Incluso otra gran alianza que él mismo dijo está en el 95% es la que tiene con el excandidato presidencial Sergio Fajardo y los dirigentes de la desaparecida Centro Esperanza, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo. De la misma forma se le unió el senador Horacio José Serpa, quien en primera vuelta apoyó a Fajardo.



El exalacalde de Bucaramanga, en un pronunciamiento sostuvo que “dejemos las cosas claras: yo no le debo nada a nadie. Yo gobernaré para los colombianos, no para estar pagándole favores a nadie. El que quiera mermelada que vaya a comprarla al supermercado”, sostuvo.



Previamente, Hernández envió un trino en donde se refirió a las declaraciones del excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien el domingo sacó cinco millones de votos, y que en declaraciones este viernes a medios reiteró que votará por Hernández sin reclamar ningún cargo para él. Incluso su exfórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara, quien también votará por él, sostuvo que volverá a ejercer su profesión de médico.



Lea también: Segunda vuelta presidencial: todo lo que debe saber sobre el calendario electoral



Sobre lo dicho por Gutiérrez, el exalcalde de Bucaramanga reaccionó así: “Aceptamos el voto de todos los colombianos que entienden que juntos podemos construir una Colombia mejor. Los que no creían en el cambio, han comenzado a creer”.