Rodolfo Hernández: los exmiembros de la Coalición de la Esperanza que se acercan a su candidatura

En los próximos días se confirmaría que la mayoría de los miembros de la Coalición Centro Esperanza llegarían a la campaña de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, cuyas ‘cartas’ son Rodolfo Hernández, a la Presidencia, y Marelen Castillo, a laVicepresidencia.



Las reuniones oficiales entre ambas partes comenzaron ayer.



En horas de la mañana, Hernández desayunó con líderes del Nuevo Liberalismo, en cabeza de Juan Manuel Galán, y se espera que de allí se derive una posible adhesión.



Pasadas las 10:00 de la mañana, el aspirante presidencial se reunió con el excandidato Sergio Fajardo, quien llegó con el exministro Juan Fernando Cristo, el senador Jorge Enrique Robledo y el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya.



“Nos sentamos a conversar, a discutir sobre nuestros programas de gobierno, a encontrar las coincidencias, a mirar dónde tenemos que hacer ajustes y el propósito es que si logramos avanzar en los temas que nos preocupan, debemos avanzar”, afirmó al término del encuentro quien fuera la ‘carta’ a la Casa de Nariño por la Coalición Centro Esperanza.



Y agregó: “Estamos conversando, discutiendo temas, revisando las coincidencias, mirando dónde creemos que hay que hacer ajustes. Que este proceso nos lleve a tener un programa de Gobierno que después se convierta en el plan de desarrollo para un Gobierno en cabeza de Rodolfo Hernández”.

Los dirigentes de la Coalición Centro Esperanza aseguraron que no coinciden con la visión de cambio que tiene el candidato presidencial de la izquierda, Gustavo Petro.

De su lado, el aspirante a suceder en el cargo a Iván Duque en nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción aseguró que en las reuniones están acordando lo que más le convenga a Colombia.



“No son caprichos que quiera yo imponer, es lo que le convenga a Colombia. Quiero dejar muy claro, en Colombia hay 22 millones de Colombianos aguantando hambre, el propósito del próximo Gobierno es concentrarnos en sacar de la pobreza a todos esos colombianos hermanos que han sufrido los rigores de unas políticas neoliberales que los sacaron de los circuitos económicos”, adelantó.



De igual forma, el santandereano explicó que “estamos hablando con el grupo del doctor Fajardo para ver lo que yo pienso, cómo se administra, cómo se gerencia un país, y lo que ellos piensan, poder interrelacionarlos y sacar los mejor de esos dos pensamientos para ayudarle realmente a Colombia, ahí vamos, sin afanes, sin prisa, sin pausa”.

Más detalles

Por su parte, el exministro Cristo enfatizó en que “comenzamos hoy las discusiones en un buen ánimo, son dos propuestas de cambio que se enfrentaron en primera vuelta, nos ganó la de Rodolfo Hernández, vamos a ver si es posible que coincidan los dos programas de gobierno, porque aquí de lo que se trata es de trabajar conjuntamente para sacar el país adelante de la miseria, de la pobreza, de la violencia, hay muchos temas por discutir”.



También destacó que entre las dos delegaciones hay varias coincidencias frente a aspectos tales como la lucha contra el flagelo de la corrupción y la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc.



Sobre una posible conmoción interior que Hernández acogería de llegar a la Jefatura del Estado, el exministro indicó: “Eso merece una discusión a profundidad, temas del sector agropecuario, de política internacional, de la eliminación de embajadas, en fin, hay muchísimos temas para discutir y vamos a hacerlo en los próximos días.



A su vez, Amaya, quien se midió por la candidatura presidencial en la consulta de la Coalición Centro Esperanza en marzo pasado, destacó que el bumangués “no solo escucha, sino que también, si se le dan argumentos, acepta que pudo haber cometido imprecisiones. Soy muy optimista, vamos a llegar a un acuerdo por el bien de Colombia”.



También reiteró que a Rodolfo Hernández se le hizo un llamado particular frente a la participación de las mujeres en las diferentes aéreas y al respeto por el Congreso de la República.



Por su parte, el senador Jorge Robledo aseguró que una de las mayores coincidencias entre las partes es que no habrá un continuismo del Gobierno del presidente Duque Márquez, pues, según él, esa figura política está fracasada y rechazada por parte de los colombianos.



“Vamos a precisar programáticamente qué es lo que hay que hacer para reconstruir la economía, sino, no es posible salir adelante. Uno no puede seguir haciendo demagogia”, dijo el líder del Partido Dignidad.



Entre tanto, el exalcalde de Bucaramanga aseguró, frente a los rumores que surgieron sobre la eventual negociación de ministerios entre él y Sergio Fajardo, que aún no se ha concretado esa posibilidad, porque ni siquiera han oficializado la alianza.



Por su parte, Gustavo Petro ha recibido el apoyo de algunos integrantes de la lista que se presentó al Senado por el Nuevo Liberalismo, la cual no logró ninguna curul en la corporación el pasado 13 de marzo.



Las excandidatas Mábel Lara, Yolanda Perea Mosquera y Viviana Vargas adhirieron al líder del Pacto Histórico.



Con respecto a la Alianza Verde, el electo senador Ariel Ávila también le dio su apoyo a Petro.

Nuevo Liberalismo alista decisión

El Partido Nuevo Liberalismo, que lidera Juan Manuel Galán, también se encuentra en proceso de definir si, de cara a la segunda vuelta presidencial, le apostará a la campaña de Rodolfo Hernández o la de Gustavo Petro.



Con ese propósito, en la mañana de ayer sus directivas también se reunieron con el aspirante presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



Y sobre el medio día, tenían previsto entrevistarse con el candidato por el Pacto Histórico.



Luego de los dos encuentros, la colectividad orientada por Galán daría a conocer su definición, cosa que aún no ocurrió.