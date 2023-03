"Vive en la Edad Media": Roy Barreras ante polémica por creencias del general Sanabria

El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Esta vez, por las controversiales declaraciones que hizo con relación a sus creencias religiosas.



En una entrevista concedida a Semana, el general Sanabria no solo dio a entender que los mayores éxitos de la Policía se han dado gracias a que la entidad ha exorcizado a los grandes delincuentes, sino que también relacionó presuntos casos de VIH en el interior de la Institución con la comunidad Lgtbi.



Lea además: ¿Exorcismos contra criminales? La creencia religiosa del Director de la Policía que hizo hablar a Petro



"Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad Lgtbiq grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen", respondió el general cuando se le preguntó la razón de por qué hay tantos casos de esta enfermedad dentro de la institución.



Ante esas declaraciones han sido masivas muchos los políticos, tanto de la oposición como del Gobierno, los que se han pronunciado, uno de ellos el senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, quien este domingo rechazó lo manifestado por el Director de la Policía.



Al respecto, el senador Barreras fue enfático en que el general Sanabria "es una buena persona", pero al referirse a las respuestas que dio en la entrevista, dijo que el oficial "vive en la Edad Media" y que con sus declaraciones lo que hace es discriminar y estigmatizar a las personas que son miembros de la comunidad Lgtbi.



Lea también: General Sanabria desata críticas por relacionar casos de VIH en la Policía con la comunidad Lgtbi



Barreras, además, manifestó su malestar con el hecho de que el general haya cuestionado el uso de preservativos como el condón, puesto que aseguró que "es un método abortivo. Sobre todo, para los casados por la Iglesia. Una de las promesas matrimoniales es: '¿Aceptareis los hijos que Dios te mandará?', y uno dice, 'sí'".



"Gral Sanabria es buena persona pero vive en la Edad Media. Discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI contra evidencia epidemiológica -se protege más del VIH q los promiscuos hetero- además proscribe el condón como “abortivo”! No funciona en una sociedad moderna y progresista", escribió Barreras en Twitter.



Gral Sanabria es buena persona pero vive en la Edad Media.Discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI contra evidencia epidemiológica -se protege más del VIH q los promiscuos hetero- además proscribe el condón como “abortivo”!No funciona en una sociedad moderna y progresista https://t.co/zs8mUjLqAt — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 26, 2023