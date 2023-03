General Sanabria desata críticas por relacionar casos de VIH en la Policía con la comunidad Lgtbi

El director de la Policía, general Henry Sanabria, ha sido nuevamente blanco de las críticas, luego de que en una entrevista revelara que en la institución hay cerca de 12.000 uniformados con VIH, y los relacionara con la comunidad Lgtbiq.



“Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad Lgtbiq grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”, respondió el general cuando se le preguntó la razón de por qué hay tantos casos de esta enfermedad dentro de la institución.



En este sentido, el general dijo que les ha dicho a sus hombres que no asistieran a fiestas para evitar problemas. “En su momento, cuando reunía a la gente de mi equipo, les decía: Hay que tener cuidado, porque los invitan a fiestas, las llamaban ‘la fiesta verde’, una cosa así. Eso se presta para la ingesta de licor, para muchas cosas. Mi recomendación es no asistir a ese tipo de situaciones, cuídense mucho”, dice el general en entrevista con Semana.



Por otro lado, el general cuestionó incluso el uso de preservativos como el condón que, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, es el único método de planificación capaz de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.



"El condón es un método abortivo. Sobre todo, para los casados por la Iglesia. Una de las promesas matrimoniales es: '¿Aceptareis los hijos que Dios te mandará?', y uno dice, 'sí'", afirmó el general.



Mauricio Toro, presidente del Icetex, fue uno de los críticos de las declaraciones del General. “Hoy en día el VIH no es sinónimo de muerte, ni es exclusiva de la comunidad LGBTI y mucho menos somos personas ‘descuidadas’ con nuestra salud y sexualidad como usted dice en la entrevista”, escribió en su cuenta de Twitter.



Muy grave que @DirectorPolicia estigmatice a policías lgbti.



Hoy en día el VIH no es sinónimo de muerte, ni es exclusiva de la comunidad LGBTI y mucho menos somos personas "descuidadas" con nuestra salud y sexualidad como ud dice en la entrevista



Infórmese y respete! pic.twitter.com/mDm14P1O8n — Mauricio Toro (@MauroToroO) March 25, 2023



"Las altas cifras de VIH en la Policía no es culpa de los policías LGTBI.

El aborto no es pecado mortal. Hay que utilizar condón y los exorcismos no acaban la inseguridad", trinó el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, en rechazo a lo dicho por Sanabria.