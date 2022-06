"Una campaña debe ser la competencia de las ideas": Vicepresidenta sobre las presidenciales

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, se refirió a las controversias que han surgido dentro de la campaña presidencial y en especial al mensaje anticorrupción que ha caracterizado los discursos de los dos candidatos.



“No es justo con el país estar vendiendo la idea de acá no hay nada que sea bueno, que acá este es un país donde todo es malo, en donde todo funciona mal, donde todo el corrupto, porque no es cierto. Particularmente en este Gobierno hemos desarrollado muchísimos instrumentos que van en la línea de la transparencia, la prevención”, aseguró Ramírez.



La vicepresidenta defendió la actuación del Gobierno en la lucha contra la corrupción y en aumentar la transparencia de la administración.



“No es justo que se haga una campaña a punta de desacreditar, de estar calumniando, de lo que hemos visto en estos últimos días recientes tan doloroso y tan vergonzoso para la sociedad. Una campaña debe ser a la competencia de las ideas, de las propuestas que le den al país, que le den confianza, fe en el futuro y no una campaña hecha para destruir la confianza de los colombianos”, destacó Ramírez.



Frente a los resultados de los próximos comicios presidenciales y las posiciones que tomen las campañas en competencia frente al mismo, la canciller aseguró que es importante que los candidatos deben transmitirle confianza a los colombianos respecto a lo que se decida en las urnas.



“Son las urnas las que mandan, es la voz de las urnas las que deciden, lo que tienen que hacer los candidatos es pedirles a todos sus seguidores respetar esa voz, respetar las instituciones electorales, respetar esos resultados, porque cuando uno quiere bien a Colombia, lo que quiere es estabilidad, el progreso, la paz social en su país, es en eso donde se mide el verdadero talante”, aseguró la vicepresidenta.



Finalmente, la ministra invitó a los colombianos a acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto el próximo domingo 19 de junio.