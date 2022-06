El duro reclamo de Rodolfo Hernández ante publicación sobre su hija desaparecida:

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández volvió a solicitar que se respete el dolor que su familia ha tenido que afrontar por crimen de su hija, quien fue secuestrada por el ELN.



El pronunciamiento de Hernández se dio en respuesta a la columna de opinión del diario El Espectador escrita por el columnista Jorge Gómez Pinilla denominada ‘La hija de Rodolfo y el hospital psiquiátrico’, en el que se cuestiona el secuestro de la joven.



En la columna, Gómez, sin ninguna fuente confirmada, aseguró que Laura Juliana Hernández Oliveros estuvo en una institución psiquiátrica en donde se le estaban tratando adicciones. Por lo cual, por medio de un comunicado, el Exalcalde de Bucaramanga pidió que se respete su dolor y el de su familia.



“La manipulación infame basada en chismes y rumores frente a la desaparición de mi hija ha llegado a un punto sin precedentes. Durante esta campaña, la revictimización a mí, a mi esposa y a mis hijos ha sido constante”, aseguró Hernández en un comunicado. Además, reiteró que "les pido que respeten mi dolor, les pido que respeten la memoria de mi hija. Espero esta sea la última vez que deba pronunciarme frente a este tema”.



Desde su cuenta de Twitter, el columnista pidió disculpas por las expectativas que su columna pudo generar: "Cuando en desarrollo de nuestra profesión cometemos un error, solo queda reconocerlo. Me equivoqué ayer al contar que Rodolfo Hernández me había llamado y que "lo noté preocupado", pues con ese trino sobredimensioné las expectativas en torno a mi columna. Presento disculpas".



De igual forma, Gómez reiteró que su columna no carecía de pruebas debido a que intentó contrastar la información con el candidato Hernández pero él no le contestó.



"He solicitado a El Espectador que despublique la columna. Llevo 40 años ejerciendo como periodista y en esta ocasión, llevado por la calentura de una campaña electoral virulenta, me equivoqué. Es de humanos equivocarse y es de seres con nobleza aceptar errores, para enmendarlos", aseguró Gómez.



Debido a las especulaciones que han surgido frente a la hija de Hernández, se han venido adelantando las labores judiciales pertinentes para obtener la declaratoria de muerte.

