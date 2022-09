Tras invasiones en el Cauca se han perdido más de 3.000 empleos en el país: senador Motoa

El senador, Carlos Fernando Motoa, denunció, durante la Comisión Primera del Senado, que a raíz de las invasiones en el Cauca, se han perdido alrededor de 3.000 empleos.



En el debate citado para explicar el posible desmonte del servicio militar obligatorio, el congresista dio un fuerte y contundente mensaje al Ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el que mostró su preocupación por la problemática que se ha presentado en varias zonas del país.



“Si el 84% de los soldados que prestan servicio militar obligatorio están en zonas de conflicto, quiero saber qué sucederá si se hace ese desmonte en el Cauca que ahora está con una grave problemática de invasiones. La Procuradora dijo que las invasiones están siendo coordinadas por mafias. Las cifras son dramáticas desde Asocaña: 31 predios afectados, 5.000 hectáreas invadidas, y se habla de la pérdida de cerca de 3.500 empleos que se estaban generando gracias a la agroindustria de la caña”, expresó el Senador.



Asimismo, Motoa aseveró que todo esto es una expropiación que no ha sido atendida por el Gobierno Nacional y que podría escalonar a un conflicto mayor en Colombia.



Por otro lado, el Congresista le reiteró el llamado al ministro Velásquez, de convocar un consejo de seguridad en el Valle del Cauca, debido los hechos de violencia que se han presentando en varios municipios como: Cali, Tuluá, Buga y Palmira.



“Yo soy del Valle del Cauca y el recrudecimiento en la violencia en varios municipios del departamento nos preocupa. Yo le solicité un Consejo de Seguridad para atender la problemática no solo de Buenaventura sino de todo el Valle y no se ha realizado para conocer las acciones de la Fuerza Pública y así erradicar esos hechos delincuenciales", sostuvo Motoa.



Además agregó que "hay cuerpos desmembrados, extorsiones, atentados terroristas, masacres. Insisto que es urgente que usted esté en el territorio”, puntualizó el Senador.

Servicio militar obligatorio

Con respecto al proyecto de reforma constitucional que busca eliminar el servicio militar obligatorio, el senador Carlos Motoa dejó sus dudas durante la Comisión Primera, pues según él, esto afectaría de manera importante a las actividades operacionales.



“Es importante reconocer que nuestra Fuerza Pública ejerce representación del Estado en zonas apartadas del país y esa eliminación del servicio militar obligatorio representaría menos del 37% de los hombres en el Ejército que están incluidos en esta figura. De ese porcentaje el 84% de los soldados están en zonas de conflicto. Esto afectaría alrededor del 46% de las actividades operacionales que se adelantan en el país", precisó el Congresista.



Y agregó: "Esto no es una decisión fácil y más con el recrudecimiento de la violencia en el país. Me pregunto ¿Qué impacto tendría en la seguridad nacional la disminución en el pie de fuerza con la eliminación del servicio militar obligatorio?”.