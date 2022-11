"Son irrisorias": Uribe sobre sanciones a exjefes de las Farc por secuestros

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz emitiera la resolución que contemplaría sanciones máximas de ocho años para exjefes de las Farc por el macrocaso de secuestro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó el tribunal y calificó como “irrisorias” estas sanciones.



Así lo aseguró el líder del Centro Democrático en medio de la instalación del Foro Académico “Las Regiones Vuelven al Centro” en Barranquilla este sábado.



“Estaba en el acuerdo de paz y, pese a que nosotros pedimos modificaciones considerando que no ayudaba a la construcción de la misma, fue lo que infortunadamente se aprobó en su momento. Siempre pedimos modificaciones, pero no se pudo”, mencionó el exmandatario sobre esas sanciones.



La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, respaldó las afirmaciones de Uribe e incluso se refirió a la JEP como “un tribunal de sinvergüenzas”.



“¿Los años de qué? ¿Para sembrar lechugas? ¿Para cantar canciones? ¿Qué he dicho yo que no sea cierto? En ningún país del mundo los victimarios diseñan su propio tribunal, pues acuérdense que Santrich participó en la creación del diseño de este tribunal. Es una vergüenza histórica, lo de hoy demuestra que no sirven y es mejor que no exista”, dijo la congresista en su intervención el Foro.



De hecho, la Senadora fue más lejos con sus afirmaciones y sugirió que la JEP sea eliminada. “Regálenle esa plata que nos cuesta la JEP a las víctimas, uno tiene que ser muy cara dura para ser juez y otorgar impunidad riéndosele a víctimas de secuestro, desplazamiento forzado y otros horrores en la cara”.



Cabe recordar que la Resolución de la JEP sugiere la posibilidad de emitir la máxima sanción que permite la norma que es de ocho años para los exmiembros de la cúpula del grupo guerrillero.



Sin embargo, indica que para el caso de Rodrigo Granda, se recomiendan cinco años porque él no tuvo mando sobre la tropa por las funciones que cumplía. Estas sanciones deberán ser verificadas y monitoreadas por Naciones Unidas.