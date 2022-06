Rodolfo Hernández desmiente rumor que asegura que él sufre de una enfermedad mental

El candidato presidencial Rodolfo Hernández tuvo que salir a rechazar el rumor que aseguraba que él había sido diagnosticado con una grave enfermedad mental.



A través de sus redes sociales, el Candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción se refirió a una publicación en Twitter en la que no solo compartieron una historia clínica falsa suya, sino que en esta aseguraban que él sufría de demencia senil tipo Alzheimer. Frente a ello, Hernández lamentó haber sido, una vez más, víctima de las mentiras y difamaciones que han sido características de la contienda electoral.



Lea además: Registraduría aclaró que es falso el video con supuestos resultados de la segunda vuelta



"No es cierto, es completamente falso lo que han publicado para hacer ver como cierto que yo, Rodolfo Hernández, he sido diagnosticado de padecer una grave enfermedad mental. El desespero de saber que los colombianos mañana les cobrarán tanta maldad, mediante una estruendosa derrota, los ha llevado a atentar contra los más elementales valores humanos, como la dignidad y la verdad", escribió Hernández.



Incluso, por su cuenta de Twitter mostró su descontento y aseguró que a sus detractores no les ha bastado con revictimizar a su familia por el secuestro de su hija, sino que ahora están difundiendo información falsa sobre su salud. Al respecto, Hernández



"Parte el corazón ver hasta dónde es capaz de llegar la miseria humana. No les ha bastado con re victimizar a nuestra familia, que aún no sale del dolor por el secuestro y la desaparición de nuestra hija. Como se les cayó la mentira del autosecuestro de mi hija, sintiendo que la cantidad de engaños, trampas y mentiras que usaron en esta sucia campaña no les dio resultado, ahora pretenden desorientar a los colombianos con tan cobarde infamia", mencionó el Exalcalde de Bucaramanga.



Lea también: Por presidenciales, declaran alerta amarilla preventiva en red pública hospitalaria de Cali



Como se les cayó la mentira del autosecuestro de mi hija, sintiendo que la cantidad de engaños, trampas y mentiras que usaron en esta sucia campaña no les dio resultado, ahora pretenden desorientar a los colombianos con tan cobarde infamia. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 18, 2022



Frente a los falsos rumores, la Clínica de Bucaramanga emitió un comunicado en el que rechazó que se haya difundido una historia clínica falsa utilizando su nombre. Además, informaron que van a formular una denuncia penal ante la Fiscalía para que se esclarezca lo ocurrido.



"No existen registros en nuestro sistema de historias clínicas de atención al señor Rodolfo Hernández Suárez, el 11 de febrero de 2021, ni anterior, ni posterior. El documento no corresponde al formato de Historia Clínica electrónica que maneja la Clínica y los Médicos que aparecen no hacen parte de nuestro Staff de médicos generales o especialistas", dice el documento compartido por el centro médico.