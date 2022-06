¿'Rodolfismo' como partido? lo que se ha comentado sobre crear una nueva línea política

Luego de la acogida que Rodolfo Hernández recibió en las recientes elecciones presidenciales, en las que obtuvo 10.580.412 votos en segunda vuelta, ahora la incógnita apunta a si este apoyo se podría convertir en una nueva línea política.



Al respecto, quien se pronunció fue su esposa, Socorro Oliveros, quien a través de sus redes sociales no solo agradeció todo el respaldo que tuvo la aspiración presidencial del Exalcalde de Bucaramanga, sino que también aseguró que los sufragios a favor recibidos el domingo marcarían una ruta para el futuro político de Hernández.



De acuerdo con lo manifestado por Oliveros, haber sido la segunda fuerza política en estas elecciones presidenciales "obliga" a la 'rodolfoneta', como se hacía llamar el movimiento creado en apoyo a Hernández, a constituirse como un partido político.



"Ser la segunda fuerza política del País, con una campaña limpia de gente buena y de luz, nos obliga a constituirnos como partido político. Necesitamos construir juntos la nueva línea política que necesitamos.

Trabajar unidos nos hace más fuertes", escribió Oliveros en su Twitter.

Aunque el Excandidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción no se ha pronunciado con relación a la idea de su esposa, en las últimas horas Hernández sí reiteró su agradecimiento a quienes lo apoyaron en su carrera por la Presidencia.



En un sentido mensaje compartido en redes sociales, el Excandidato presidencial destacó que su votación representó el sentir de la mitad de los colombianos que fueron a las urnas.



Además, fue enfático en que no está interesado en generar dudas sobre los resultados de los comicios, ni contradecir a la Registraduría Nacional, por lo cual, dijo que no autorizaba que se usara su nombre para hacer reclamos sobre la jornada electoral del domingo.



"Colombianos: Quiero expresarles mi agradecimiento por el apoyo que me han dado, no solamente votando por mi propuesta de gobierno en un número que representa a la mitad del país que acudió a las urnas", indicó en un mensaje de su cuenta de Twitter.