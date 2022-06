Rodolfo Hernández no autorizó reclamos sobre resultados de la segunda vuelta presidencial

A través de un comunicado el excandidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, indicó que está "de acuerdo, ni autorizo, a que se haga reclamo alguno sobre el resultado de las elecciones del pasado domingo, 19 de junio.



A su vez, enfatizó en que no está interesado en generar dudas sobre los resultados de los comicios, ni contradecir a la Registraduría Nacional.



"No es mi intención, como lo manifesté en el momento en el que reconocí el triunfo del doctor Gustavo Petro, generar alguna duda sobre ese resultado, ni contradecir lo que ha manifestado la Registraduría Nacional", dijo en el informe.



Además, señaló que "si están circulando poderes acompañados de mi firma, estos solo tenían validez para el proceso del escrutinio y no tendrán validez alguna y se revocan desde el momento en que hago oficial este comunicado".



Por último, el excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga agradeció a los más de 10 millones de colombianos que votaron y confiaron en él.