¿Partido de la U se acercará al gobierno de Petro? Esto respondió Dilian Francisca Toro 

El partido de La U informó que, hasta el momento, no han tomado la decisión sobre que posición tomarán en el Congreso de la República frente al próximo Gobierno del presidente electo Gustavo Petro.



Aunque aún no han tomado posición, la colectividad estaría cada vez más cerca del Gobierno del Pacto Histórico.



La directora de La U, Dilian Francisca Toro, aseguró que su trabajo se concentrará para disminuir la pobreza, acabar con el hambre y seguir trabajando por la paz.



“Cuando el Gobierno presente proyectos de ley que buscan acabar con la pobreza, la desigualdad, con implementar el acuerdo de paz, la soberanía alimentaria, por supuesto estaremos apoyando; si por el contrario hay algún proyecto de ley que atente contra las libertades, la democracia y la institucionalidad no será apoyado”, expresó Toro.



Le puede interesar: Partido Alianza Verde confirma que estará en el Gobierno de Gustavo Petro



La representante de La U aseguró que confiaba en el discurso reconciliador del presidente electo Petro.



“Desde el partido estamos dispuestos a escuchar los planteamientos del presidente, para solucionar los problemas que aquejan al país, ese camino de unión es algo que hemos venido pidiendo y por lo que hemos trabajado”, informó Toro.



Finalmente, la directora recordó que acordó con la bancada del partido Cambio Radical hacer mayorías.



“En el partido de La U tenemos un acuerdo con Cambio Radical para lo relacionando con comisiones, mesas directivas y Consejo Nacional Electoral; sin embargo, también podría realizarse un acuerdo para trabajar la agenda legislativa”, expresó Toro.