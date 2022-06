Partido Alianza Verde confirma que estará en el Gobierno de Gustavo Petro 

El partido Alianza Verde confirmó que acompañará el Gobierno del presidente electo Gustavo Petro.



El copresidente del partido, Carlos Ramón González, felicitó a los colombianos por la decisión que tomaron en las urnas y aseguró que trabajarán junto al próximo Gobierno esperando la hoja de ruta para comenzar a trabajar.



“Triunfo la paz, triunfo la democracia, triunfo la necesidad de justicia social, de superación de la violencia, la corrupción y el desempleo. Hoy no seremos inferiores a nuestra responsabilidad, emprenderemos las tareas que nos corresponden como partido acompañando de manera definitiva esta oportunidad democrática de gobernar a nuestros colombianos”, expresó González.



Le puede interesar: Asesor de Petro explicó lo que contempla la reforma tributaria del Presidente electo



El copresidente aseguró que, así como lo hizo el exalcalde y copresidente de ese partido, Antanas Mockus, en su totalidad el partido acompañará lo que disponga el Gobierno Petro.



“Abrazaremos a Gustavo Petro, no solamente para desearle la mejor de las suertes, sino para trabajar de la mano, hombro a hombro asumiendo las tareas que sean necesarias para que este Gobierno sea un éxito total y no defraudemos a nuestro pueblo para que estemos a la altura de sus expectativas, de su demanda y sus necesidades, ese es el partido Alianza Verde”, informó el copresidente.



La llegada oficial del partido confirma el apoyo de la bancada verde ante el Congreso de la República conformada por 13 senadores y 11 representantes a la Cámara.