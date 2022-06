Registrador Vega se opone a propuesta de magistrado del CNE de crear tribunal electoral

El registrador nacional, Alexander Vega, se opuso a propuesta del magistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez, quien sugirió crear un tribunal que se encargue de realizar las elecciones en el país.



A través de un video, el magistrado explicó su propuesta de “crear un tribunal electoral donde haya una Sala Administrativa, integrada por tres personas, y donde haya una Sala Judicial, integrada por otras tres personas elegidas por concurso de méritos”.



Según Pérez, la Sala Administrativa podría encargarse de realizar las elecciones y la Sección Quinta del Consejo de Estado pasaría a ser la Sala Judicial.



El Magistrado también aseguró que “se requiere mayor transparencia y garantías en todo el proceso electoral y no está bien que un consorcio de empresas ejerza un monopolio y esté realizando el proceso electoral”.



Esto, debido a que actualmente la Registraduría Nacional del Estado Civil terceriza la logística del proceso electoral y, de acuerdo con Pérez, “debe estar en el Estado y no en un consorcio de empresas privadas”.



El registrador Vega, por su parte señaló que no apoyaría la iniciativa, pues “ese es el modelo que se aplicó en Venezuela para la Reforma Electoral, entonces no es conveniente y mucho menos ahora cuando el sistema electoral ha funcionado”.

1. Como magistrado del Consejo Nacional Electoral, luego de casi cuatro años en el cargo, propongo crear un Tribunal Electoral con dos salas, una administrativa a cargo de 3 personas y una judicial que sería la sección 5ta del Consejo de Estado. 🧵 pic.twitter.com/v3va1ay7I8 — Luis Guillermo Pérez (@LuisGPerezCasas) June 21, 2022