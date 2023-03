Regulación del cannabis superó quinto debate y queda a tres de ser aprobado en el Congreso

La Comisión I de la Cámara de Representantes aprobó en la mañana de este martes el quinto de los ocho debates de la reforma constitucional que busca regular el consumo del cannabis para uso adulto en el país.



La iniciativa pasará entonces a su sexto debate, puesto que obtuvo 26 votos por el sí y 6 por el no. Lo que, además, la convierte en la primera reforma a la Constitución con el propósito de regularizar el consumo de cannabis a la que se le aprueba un sexto debate.



El paso a seguir ahora será que en la plenaria de la Cámara se demuestre si el proyecto, que cuenta con el apoyo por el Gobierno, continúa teniendo apoyos y sigue su curso en el Senado. Así entonces, las tres próximas discusiones de este proyecto se realizarán en la plenaria de la Cámara, en la Comisión Primera del Senado y finalmente en la plenaria del Senado.



Cabe recordar que este proyecto de ley busca que se elimine la prohibición del cannabis del artículo 49 de la Constitución para que se autorice la compra, venta, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados únicamente en personas mayores de edad.



Al respecto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que en Colombia no se había avanzado en la forma como se debe combatir a las drogas que son consideradas ilegales, como la marihuana, por lo cual, dijo que "en este caso avanzamos hacia un camino de regulación, control, prevención, de atención en problema de salud y no, simplemente, de criminalizar".