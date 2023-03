¿Llegó el fin de los 'gota a gota'? Gobierno dice que otorgará microcréditos a bajo interés

El Gobierno Nacional anunció hoy que promoverá la colocación de un millón de operaciones de crédito para colombianos que no tienen acceso a financiación formal.



Con estos recursos se busca satisfacer las necesidades de financiación de los sectores populares productivos a lo largo y ancho del territorio nacional y así mismo reemplazar fuentes informales de financiamiento ilegales como los conocidos "gota a gota" a los que tradicionalmente acuden la población más vulnerable.



“'Creo, un crédito para conocernos', es diseñado con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se erige como la estrategia más inclusiva jamás ejecutada en Colombia y que apunta a cerrar desigualdades históricas y generar financiación accesible y flexible, como una palanca clave para potenciar la generación de capacidades, el bienestar financiero y la transformación de las condiciones de vida de la economía popular”, precisó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo.



De acuerdo con la encuesta de Micronegocios del Dane, para el cierre del año pasado de los 5,3 millones de micronegocios en el país, apenas el 30% cuenta con financiación formal y uno de cada cuatro micronegocios que solicitó un crédito lo hizo a través del “gota a gota” una problemática que ha venido creciendo desde la pandemia.



“Los negocios ambulantes, tenderos, recicladores y productores agropecuarios de bajos ingresos necesitan acceder a financiación y desarrollar capacidades financieras para hacer crecer sus negocios o proyectos productivos. Muchos de ellos están a merced del ‘gota a gota’. Por esta razón, buscamos ofrecer diferentes alternativas que se conviertan en la puerta de entrada al sistema financiero”, señaló Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades.



De manera articulada y coordinada con el Grupo Bicentenario, Bancóldex, Finagro-FAG y FNG se activarán un paquete de servicios financieros y no financieros para apalancar créditos productivos populares través de la red de proveedores de servicios financieros.



Por otro lado, según la cartera de Hacienda el sector financiero cooperativo, dada su vocación y cercanía a la población, será un aliado clave de esta estrategia, es por eso que desde el Gobierno se viene trabajando, junto con el sector, en un programa de fortalecimiento.



Así mismo, con el objetivo de fomentar la participación de más entidades en el segmento de la Economía Popular, la estrategia se enfocará en fortalecer y ampliar la red de proveedores de servicios financieros, en especial de las cooperativas, así mismo se impulsarán metodologías.



Con esta estrategia se buscará brindar acceso al crédito a aquellos ciudadanos que, hasta el momento, no han sido partícipes del sistema financiero, se prevé que para este primer año se lleve a cabo la implementación progresiva de incentivos en 100 mil operaciones crediticias.



Así mismo se reconoce la importancia del sector agropecuario para el aparato productivo y en la vida de las comunidades rurales, por edro, se han asignado incentivos específicos para 34 mil operaciones adicionales en este sector.



Finalmente otro de los pilares se enfocará en acercar a los proveedores de servicios financieros con la población a través de ferias que acerquen la oferta de productos y servicios con una asesoría y acompañamiento financiero a los colombianos que viven en las zonas más apartadas del país.