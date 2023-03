¿Por qué no fue César Gaviria a la reunión para definir el texto final de la reforma a la salud?

En la tarde del lunes 27 de marzo, en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, se buscó concertar finalmente el articulado final de la reforma a la salud entre el Gobierno Nacional y los partidos de La U, el Conservador y el Liberal, para así poder iniciar el trámite del proyecto en el Congreso de la República.



En la reunión participaron la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro; el director del Partido Conservador, Efraín Cepeda; el representante del Partido Liberal y exviceministro de Salud Germán Escobar, en remplazo del expresidente César Gaviria, y los ponentes del proyecto ante el Congreso.



Por parte del Gobierno, la reunión la lideró el presidente Gustavo Petro en compañía del ministro del Interior, Alfonso Prada; la ministra de Salud, Carolina Corcho; el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, y el secretario general de la Presidencia, Mauricio Lizcano.



La reunión tuvo una duración de casi cuatro horas y en ella las partes concertaron diferentes temas. La más participativa en el encuentro fue la directora de La U. Toro ha sido la principal vocera en representación de los partidos que desde un comienzo han evidenciado sus molestias con el Ministerio de Salud.



“Esperamos que lleguemos a un consenso con el presidente, ya lo habíamos hecho, pero ha sido difícil en algunos temas la concertación con el equipo de la ministra y por eso el presidente nos dijo que viniéramos a esta reunión, esperamos que salga una reforma muy buena para los colombianos”, explicó Toro posteriormente.



Después de finalizado el encuentro y antes de entregar las declaraciones a medios de comunicación, los partidos y el ministro Prada comenzaron a definir concretamente qué dirían públicamente, pero la sorpresa se dio cuando la declaración la entregó el ministro Prada con el equipo de Gobierno y los ponentes, ni Toro, ni Cepeda, ni Escobar estuvieron en el pronunciamiento.



Según el ejecutivo, la concertación estaría en un 99 % y a punto de finalizar su debate con los partidos.



“Hoy podemos anunciar que estamos ya muy cerca de tener el texto final para consideración del Congreso de la República, se preserva un sistema mixto de salud en Colombia, hay una atención primaria a través de los centros de atención primaria como elemento fundamental que pretende llevar a la salud muy cerca de su casa, de su sitio de trabajo a cada uno de los colombianos”, expresó el ministro del Interior, Alfonso Prada.



¿Por qué no estuvieron los partidos en la declaración del Gobierno? Los partidos decidieron retirarse y no asistir a la declaración debido a que, a pesar de que llegaron a una concertación del 99%, el 1% faltante lo definirá el expresidente liberal Gaviria. Sin su aprobación, los demás partidos no le podían dar el visto bueno solos.



Fuera de micrófonos, los partidos aseguraron que tendrán que evaluar la situación con el expresidente para finalmente tomar una decisión. Aunque los partidos se trasladaron a reunirse con Gaviria a esa hora de la noche, hasta el momento no se conoce su postura definitiva frente al proyecto.