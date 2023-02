¿Quiénes fueron los terceros que ayudaron a secuestrar a los diputados del Valle? La respuesta que exigen víctimas ante la JEP

Carolina Charry, hija de uno de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por las Farc, le manifestó de nuevo a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, los reparos que tiene sobre el proceso que adelanta esta entidad con miras a exigir que los excombatientes implicados en esos sucesos entreguen toda la verdad de lo que pasó con sus seres queridos.

Así lo dejó ella en claro, en memoria de su padre, Carlos Alberto Charry, durante la audiencia de observaciones de las víctimas a las versiones de quienes integraban el Comando Conjunto de Occidente de las extintas Farc realizada ayer en Cali.



¿Por qué aceptó participar en la audiencia que programó la JEP?

Nosotros no hemos renunciado a nuestro derecho de participar en la JEP. Seguimos siendo víctimas acreditadas dentro de este macro caso y, en últimas, lo que siempre hemos buscado, sobre todo los hijos de los diputados, es la verdad de esos dos hechos tan desafortunados que tuvimos que vivir en nuestra vida: uno es el secuestro de nuestros papás y el segundo es la muerte de nuestros padres. Esa es básicamente la razón: seguir estableciendo la verdad en el marco de estas versiones voluntarias que organiza esta Jurisdicción.



¿Qué reparos puntuales hicieron en la audiencia?

Hoy le hemos dicho a la Jurisdicción que se hace necesario, por parte de los comparecientes, que sean un poco más explícitos en la cronología de los hechos, respecto, primero, de la muerte, porque todavía es un poco incomprensible para nosotros entender que, en un diálogo de entre cinco o diez minutos que se tuvieron entre el encuentro de los dos frentes de las Farc, se haya propiciado una ráfaga de disparos y los únicos muertos hayan sido nuestros familiares.



Y frente al secuestro, puntualmente frente a los terceros y las alianzas que tuvo la Fuerza Pública con el ELN, realmente esto nunca antes se había hablado, pero tenemos información muy sólida que nos permite, como víctimas, seguir profundizando o haciendo énfasis en esto, porque, si nos devolvemos un poco en el secuestro, nuestros papás, en su momento, hicieron llamadas a la Policía Nacional y a todos los miembros de la Fuerza Pública y esas llamadas nunca se atendieron. Esa es la razón por la cual seguimos indagando sobre esos terceros, en el caso de los políticos y de la Fuerza Pública.



Alguna de las otras víctimas de este caso han optado por apartarse de la JEP. ¿Por qué?

Yo creo que es un tema de que han pasado más de quince años desde la muerte, y veinte desde el secuestro, y estar presentes en estos espacios también es abrir un poco esa herida que llevamos en el corazón y en el alma. Entonces, hay que entender que cada proceso de sanación, perdón y duelo también es un tema muy personal y muy subjetivo. Realmente todos nos encontramos en diferentes etapas de ello. Primero, porque no todos tenemos la misma condición: aquí hay esposas, hay hijos, hay hermanos, hay sobrinos, hay primos, hay mamás, hay tíos, entonces cada uno vive su pérdida de acuerdo a la relación que tuvo con su familia. Y, básicamente, lo que hemos visto es que, a través de los años, eso ha sido como una constante: hay unos que dan un paso al costado, pero eso no quiere decir que hayan renunciado a su derecho de saber la verdad. Simplemente se cansan porque es abrir una y otra vez la herida, es como echarle un poquito de limón, porque sigue doliendo. Y también obedece a motivos de seguridad de los familiares y eso hay que tomarlo con mucha cautela.



¿Qué contestaron las magistradas de la JEP a esos cuestionamientos?

Que la Sala iba a seguir haciendo las indagaciones a que hubiera lugar, aun cuando hay unos puntos donde se ha podido establecer cierta parte de la verdad. Que entendía la necesidad, sobre todo de los hijos, de reconstruir esos momentos en aras de preservar la memoria de nuestros padres y también de esclarecer esa verdad referente a la Fuerza Pública y a las relaciones y todo lo que giró alrededor del secuestro y la muerte de nuestros familiares. Que la Jurisdicción está comprometida con el caso.



Entendemos que han pasado más de 20 años y que hay sobrevivientes de la guerrilla que no tienen mucha claridad ni tienen la información suficiente que nosotros, las víctimas, requerimos. Entonces, estamos tratando de mirar quiénes de esas personas nos podrían seguir ayudando a establecer esa verdad histórica que hemos pedido por años.



¿Qué sigue ahora en el proceso que adelanta la JEP sobre el caso relacionado con sus seres queridos?

Creo que sigue la resolución de conclusiones y después de eso se le pasará al Tribunal de Paz. Pero antes de pasar al tribunal hay una aceptación de la imputación que les hace la Sala de Reconocimiento a estos mandos o a estos integrantes de las Farc, que son rangos medios, sobre los delitos por los cuales deben responder. Posteriormente, supongo yo, si hay una aceptación, pasará al tribunal y, si no, pues seguirán dentro del proceso de la Jurisdicción Especial.



¿Qué exigencias les hacen ustedes a esos mandos medios de las Farc?

Que más allá de aceptar la responsabilidad, aquí lo importante debe ser el punto de la verdad, de poder llegar a esa verdad, si se pudiera casi en un cien por ciento para entender por qué, qué fue lo que pasó, con quiénes se gestionó ese secuestro y qué fue lo que pasó, sobre todo ese 18 de junio del 2007, la fecha en la que ellos fueron asesinados por las Farc.