"Es para ya, no para dentro de 20 años": el ultimátum de Petro a Fedegán por venta de tierras

El presidente Gustavo Petro hizo un duro llamado al gremio de los ganaderos, Fedegán, sobre la venta de tierras para la reforma agraria. ‪“Esa propuesta, ojalá se cumpla, es para ya, no para dentro de 20 años", dijo el mandatario desde Mosquera, Cundinamarca.



Según manifestó, la próxima semana se reunirá con Fedegán para conocer en qué va el proceso de venta de tierras luego del acuerdo que firmaron en el Palacio de Nariño para la negociación de más de tres millones de hectáreas.



"Tenemos una posibilidad de camino, que yo espero que no se cierre simplemente porque era un engaño más. Aun así, el Estado debe coger el toro por los cuernos -me disculpan esa frase taurina-. El Estado, entonces, tiene que hacer una reforma agraria, sin temor”, agregó Petro.



El Mandatario, incluso, afirmó que “de nada sirve tener tierra, como sucede en Estados Unidos, solo hay que pagar impuestos, sino que la tesis es producir más, ellos y el campesinado”.



Petro además se refirió al manejo que se dio a esta entrega de tierras antes de su Gobierno. "El primer punto del Acuerdo de Paz con las Farc dice que se entregarán 3 millones de hectáreas de tierras a campesinas y campesinos, y que se titularán 7 millones de hectáreas allí, donde están las campesinas y los campesinos", explicó" sobre el Acuerdo de Paz en 2016.



Sin embargo, según el Presidente, en la Casa de Nariño encontró que

solo se entregaron 17.000 hectáreas de 3 millones de hectáreas.



Cabe recordar que el pasado 8 de octubre, el Gobierno y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) firmaron un acuerdo de compra de tres millones de hectáreas dentro de la política de reforma agraria para permitir el acceso a la tierra en varias regiones del país.