3 de cada 10 mujeres siguen presentando barreras para acceder al aborto 

El 21 de marzo de 2022 será recordado por un fallo histórico para Colombia. Ese día, la Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, respondiendo a la demanda que presentó el movimiento Causa Justa, dando vía libre para que hasta este límite de semana las mujeres no puedan ser penalizadas.



Antes del fallo las mujeres solo podían interrumpir su embarazo partiendo de las tres causales que existen desde 2006: cuando el bebé fuese producto de una violación, cuando el feto presentara alguna mal formación o si la salud de la madre se encontraba en peligro. Sin embargo, con el fallo de la Corte abrió el camino para que las mujeres puedan acceder a este procedimiento.



“Celebramos el primer año de la Sentencia Causa Justa y también el hecho de que cada día más personas, organizaciones, líderes y lideresas sociales se unan a este movimiento, apropiándose de la causa. No nos detendremos, seguimos comprometidas y trabajando a diario para acompañar la efectiva implementación de la sentencia y su regulación”, manifestó la organización Causa Justa.



Para Laura Castro González, politóloga y coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, esto representa un reconocimiento a la libertad de conciencia, dejando a “Colombia a la vanguardia en América Latina en materia de despenalización del aborto”.



Castro González resaltó que “desde Causa Justa creemos que este fallo está transformando la vida de las mujeres, nunca más una mujer tendrá que acercarse a un prestador de salud para que expida un certificado indigno cuando su embarazo está por debajo de las 24 semanas y creemos que es un reconocimiento a la libertad de conciencia que tenemos las mujeres en materia de la autonomía reproductiva”.



De otro lado. el Ministerio de Salud y Protección Social, tras el fallo de la Corte, bajo la resolución 051 de 2023, estableció y pidió a todos los actores de salud implementar las medidas para regular esta práctica.



“El acto administrativo contempla la obligatoriedad en el cumplimiento de la disposición por parte de la Superintendencia de Salud, las entidades promotoras de salud, las entidades que administren planes voluntarios de salud y, en general, las entidades responsables de las intervenciones relacionadas con la promoción, mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento, entre otras entidades del sector”, dice en la resolución.



Con esto, el Ministerio pretende buscar una atención integral en la salud para la garantía de la IVE, se debe brindar bajo estándares de calidad, entre los que señala la oportunidad, disponibilidad, accesibilidad, seguridad, integralidad, pertinencia, satisfacción, eficacia, eficiencia y continuidad que orientan al sistema de salud.



“Es un respaldo importante a la sentencia de la Corte Constitucional ¿Qué ha cambiado? Pues que las mujeres pueden acudir a las entidades prestadoras de servicios de salud sin riesgo y sin miedo de ser criminalizadas para acceder a un servicio de interrupción voluntaria del embarazo, esto es importante, porque una vez las mujeres acceden bajo servicios de aborto legal y seguro está demostrado que tiene mayor acceso a métodos anticonceptivos”, señaló Castro González.



Durante este primer año se ha destacado el trabajo en las regiones de las organizaciones y colectivas de mujeres que integran el movimiento Causa Justa, realizando seguimiento y acompañamiento para que la sentencia sea implementada de forma efectiva en todo el país.



Hoy, después de un año de acuerdo a las cifras, con el acompañamiento que ha realizado la Fundación Oriéntame, 11.600 mujeres han sido atendidas por esta fundación, donde el 93 % de ellas accedieron a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante las primeras 14 semanas.



Datos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres demuestran que se han asesorado más de 200 mujeres que han tenido barreras de acceso en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el 33 % de estas mujeres han requerido un acompañamiento legal, lo que da cuenta que 3 de cada 10 mujeres siguen presentando algún inconveniente para acceder a esta práctica.



Las barreras de acceso que se han identificado están relacionadas en tres categorías: la primera hace parte del desconocimiento del marco legal vigente, donde los prestadores y las mujeres desconocen la sentencia.



“Vemos con frecuencia que cuando las mujeres presentan solicitudes por debajo de las 24 semanas, se les exigen requisitos que son propios de las causales, esto no debería suceder porque atendiendo a esta sentencia las causales solamente aplican después de la semana 24, entonces vemos una mala interpretación de la sentencia lo que representa una barrera para las mujeres”, agregó Castro.



Por último, señala que otra barrera que han identificado está relacionada con las fallas en la prestación del servicio de salud, no hay una ruta clara en la prestación de servicio de salud sexual, pero también hay fallas propias de la interrupción voluntaria del embarazo como prácticas de violencia obstétrica contra mujeres que solicitan una IVE.



A su vez, Causa Justa sigue haciendo incidencia para mantener una conversación pública que contribuya a la despenalización social del aborto y, con ello, que este derecho goce cada vez más de mayor legitimidad.



Se espera que el próximo 10 de marzo se presente un informe sobre el acceso a los servicios de aborto durante este primer año de sentencia, a modo de análisis de lo que ha significado este primer año de implementación.



Finalmente, en el marco de este aniversario, la organización Causa Justa adelantará varias actividades en diferentes zonas del país que empiezan desde este martes y se extenderán hasta la primera semana de marzo, con el fin de conmemorar este hecho histórico en Colombia.