"Qué indignante": el dardo de Cabal a Francia Márquez por viajar en helicóptero a Dapa

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, nuevamente lanzó fuertes críticas a la vicepresidenta Francia Márquez, esta vez, porque usó un helicóptero Black Hawk para movilizarse hasta su casa en Dapa, a las afueras de Cali.



Primero, la congresista criticó que la vicepresidenta se transporte en helicóptero, mientras un patrullero falleció en el Cauca esperando un traslado aéreo.



“¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”, escribió Cabal.

La #PazTotal, a la cual usted se opone, busca parar la guerra para que ningún soldado o policía tengan que morir por cuidar este país.



En relación a mi seguridad: ¿Quiere que esté desprotegida para que me maten? Ya lo intentaron colocando explosivos por donde iba a pasar. https://t.co/5TxJpyFe3L — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) February 21, 2023



Ante este comentario, Márquez no guardó silencio y señaló que el uso del helicóptero es para velar por su seguridad, teniendo en cuenta que en otras oportunidades ha denunciado amenazas.



Lea además: Gobierno Nacional eliminó requisito de tener primaria o bachillerato para entrar al Sena



"En relación a mi seguridad: ¿Quiere que esté desprotegida para que me maten? Ya lo intentaron, colocando explosivos por donde iba a pasar”, dijo en Twitter, recordando que en enero de este año su equipo de seguridad encontró explosivos en el municipio de Suárez, Cauca, justo cuando la vicepresidenta se movilizaba por esa zona.



Además, Márquez aprovechó para criticar la oposición de la senadora Cabal a la paz total, proyecto bandera del Gobierno. "La #PazTotal, a la cual usted se opone, busca parar la guerra para que ningún soldado o policía tengan que morir por cuidar este país", agregó.



Lea aquí: Fiscal Barbosa reveló sus nueve reparos a la ley de sometimiento, luego de reunirse con Petro



La discusión no terminó allí, pues la Senadora también criticó los altos costos de utilizar un helicóptero de este tipo. "La hora de vuelo en Black Hawk, el mismo helicóptero en el que viaja Francia Márquez a Dapa, cuesta en promedio US 8.600 dólares, unos $42.140.000. Cada minuto $702.333.333", señaló.



Desde la Vicepresidencia confirmaron a Semana que, efectivamente, Márquez vive en Dapa, y debe trasladarse a esa zona en helicóptero por motivos de seguridad. Así lo recomendó un informe de las Fuerzas Armadas, luego del fallido atentado en su contra el pasado 10 de enero.