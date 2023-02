Análisis: candidatura de Diana Rojas sacude la campaña por la Alcaldía de Cali

Diana Rojas, la nueva aspirante a suceder en el cargo a Jorge Iván Ospina se une al ramillete conformado por Roberto Ortiz, Danis Rentería, Miyerlandi Torres, Deninson Mendoza, Wilson Ruiz, Hernando Morales, Luis Alfredo Martínez, Darschan Ocampo, Juan Martín Bravo, Juanita Cataño y David Millán.



Respecto a la actual baraja de precandidatos, el politólogo Alejandro Echeverry observa que ninguno representa una unidad para la capital del Valle del Cauca, porque “cada uno tiene intereses muy marcados y eso lo que demuestra es que la ciudad y el departamento adolecen de fuertes liderazgos que nos permitan pensar en una visión compartida de ciudad”.



Le puede interesar: Reforma a la salud: Gobierno modificó el proyecto para que sea una ley ordinaria



De igual forma considera que “ningún aspirante cuenta en el momento con herramientas para generar esa construcción de ciudad que queremos” los caleños.



El politólogo explica que quienes integran hoy el sonajero electoral “se han dedicado a atacar en primer lugar al alcalde Jorge Iván Ospina y, en segundo lugar, no han generado unas propuestas adecuadas de ciudad, como cuál es la visión de Cali que se quiere, la visión de territorio que se tiene y, sobre todo, cómo se van a resolver las enormes iniquidades sociales y económicas que tiene la ciudad y su enorme segregación territorial”.



Menciona que esos son temas a los que los aspirantes aún no se han referido y que “en virtud de lo que pasó en el Paro Nacional, esos deberían ser elementos fundamentales a la hora de generar propuestas y datos públicos”.



Asimismo, Echeverry anota que todavía falta la confirmación de otros candidatos que, de lanzarse, cambiarían el panorama electoral de la ciudad.



Entre ellos estarían, según ha conocido El País, Alejandro Eder, Ana Erazo, Elmer Montaña, Mabel Lara, Catalina Ortiz y Tulio Gómez.



El lunes la exconcejala Diana Rojas anunció su aspiración de llegar al CAM por el movimiento Cali Caleñísima, con el propósito de gobernar con “una cruzada indeclinable por enfrentar la corrupción a la que ha sido sometida la ciudad y rescatarla del desaliento económico y anímico en la cual ha caído”.



“Quiero ser la primera Alcaldesa de Cali y que juntos recuperemos el orgullo de nuestra ciudad y nuestras oportunidades de salir adelante. Para que Cali vuelva a ser una ciudad manejada con transparencia y autoridad. Es momento de avanzar en una reconciliación ciudadana en la que la inversión social y el orden vuelvan a ser una prioridad y una realidad en Cali”, dice Rojas.



Le puede interesar: David Millán y Juanita Cataño hablan sobre los retos que enfrentan al aspirar a la Alcaldía de Cali



La economista, bajo la frase ‘devolver a Cali su esencia y unión cívica’, buscará el aval de los caleños a través de una candidatura por firmas, convencida de que “entre todos podemos decirle a la ciudad: ¡Sí se puede!”.



“El movimiento Cali Caleñísima une a la ciudad en torno a unos valores que se han desdibujado. Porque entre muchas cualidades, los caleños somos cívicos, valientes, echados pa’lante, alegres y trabajadores. Yo quiero representar la verdadera esencia de esta ciudad y ser la mujer que lidere la unión cívica que saque a Cali de las garras de la corrupción para que alcance su máximo potencial”, señala.



Ella ha sido una fuerte opositora de la Administración de Jorge Iván Ospina y ha denunciado varios casos de corrupción que ha atribuido al mandatario de la ciudad.



Además, pese a que renunció el año pasado a su curul en el Concejo, no se ha retirado de la política local.



Le puede interesar: Petro y Barbosa se reúnen este lunes para discutir la ley de sometimiento de bandas



La ‘caleñísima’, como se ha dado a conocer en la ciudad, sostiene que “desde pequeñas a las mujeres nos han dicho que no se puede, que somos débiles, que no jugamos al fútbol y que liderar es cosa de machos”.



En ese sentido, agregó: “Cuando decidí meterme en política me dijeron que eso no era para mujeres y ya llevo más de una década trabajando en lo público; cuando quise ser concejal de Cali me llamaron ingenua, pero gané y fui la cuarta con mayor votación en el 2019; cuando dije que iba a desatornillar a los corruptos, algunos se burlaron de mí y no me ha temblado la voz para denunciar al Alcalde y todos sus chanchullos”.