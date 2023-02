Petro y Barbosa se reúnen este lunes para discutir la ley de sometimiento de bandas

El presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, se reúnen este lunes 20 de febrero en la Casa de Nariño para discutir el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia ante el Consejo de Política Criminal que busca el sometimiento de bandas criminales que operan en el país.



Durante los últimos días, el fiscal Barbosa se ha dedicado a analizar el proyecto de ley sobre el que tendría ciertas observaciones específicas que planteará al Presidente en su encuentro. Su intención es que se realicen ajustes al texto antes de que sea presentado en el Congreso.



Cabe recordar que en el texto de la ley de sometimiento, presentado el pasado miércoles por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, queda claro que contempla penas efectivas de cárcel de máximo ocho años y el procesamiento por parte de la justicia ordinaria, por lo que no habrá una justicia especial.



Por otro lado, propone garantías de reparación a las víctimas luego de que los implicados paguen las penas en prisión y no contempla garantías de no extradición para los narcotraficantes e integrantes de bandas criminales.



El de este lunes es el segundo encuentro formal entre el Mandatario y el Fiscal después de que acordaron hablar sobre la paz total, proyecto bandera del Gobierno que ha generado diferencias entre Petro y el alto funcionario.



Luego de la primera reunión, el Fiscal manifestó su respaldo al proyecto del Gobierno, pero también advirtió la necesidad de apegarse a la ley para no cometer errores ni brindar beneficios a los criminales.



Además, Barbosa reiteró que “no habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, no existe un marco jurídico constitucional para hacerlo. Debemos fijar un procedimiento porque no se está negociando con actores delincuenciales ordinarios”.