¿Quién será? Un senador del Pacto Histórico renunciará a su curul, confirmó Roy Barreras

Comienzan a ser más notorias las movidas políticas para las elecciones regionales que se desarrollarán el próximo 29 de octubre de 2023.



El presidente del Senado, Roy Barreras, confirmó en su cuenta de Twitter que en las próximas horas un senador del Pacto Histórico renunciará a su curul en el Congreso de la República para comenzar con su candidatura para los comicios.



"Mañana tendremos una renuncia de un importante senador q ya se decidió a Gobernar en lugar de legislar", informó Barreras en su red social.



El senador además confirmó que en su remplazo estará el señor Alberto Benavidez, esto teniendo en cuenta que la lista que presentó la colectividad de izquierda en las elecciones fue de lista cerrada, es decir que la gente voto por el movimiento político, mas no por una persona en particular.



"En las listas cerradas los ciudadanos votan por el proyecto político, así que el Pacto Histórico mantendrá # e identidad programática. Ingresará al Senado el compañero Alberto Benavidez", expresó Barreras.

La aspiración más sonada y que no ha sido ni desmentida, ni aprobada, es la del senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, quien podría ser candidato a la Gobernación del Valle del Cauca.



Frente a otras aspiraciones cercanas a esa colectividad política, la representante a la Cámara de Alianza Verde, Katherine Miranda, confirmó por medio de su cuenta de Twitter que no será candidata a la Alcaldía de Bogotá.



Entre otros candidatos a la Alcaldía de la capital, el senador del Pacto, Gustavo Bolívar, afirmó que por ahora no está en sus planes ser candidato. Por su parte, la senadora María José Pizarro confirmó que podría ser una decisión ser candidata si su movimiento político la respalda.



Finalmente, el representante a la Cámara, David Racero, desmintió ser candidato a la Alcaldía de la capital.



En las elecciones regionales se elegirán 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales de todos los municipios del país y 6.513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL).