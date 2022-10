¿Qué se ha eliminado y qué quedó? Así va la ley de 'paz total' en su paso por el Congreso

Sin que cesen las polémicas por algunos de sus artículos, avanza en el Senado la llamada ley de ‘paz total’ que deberá ser conciliada por el Senado y la Cámara, teniendo en cuenta los cambios ya concertados.



Con ayuda de expertos, El País presenta un abecé en el que se explica cuál ha sido el recorrido del proyecto en el Congreso y qué es lo que está pendiente por definir.



¿Qué es la ‘paz total’?

Inició como una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, como un camino para que la paz se convierta en una política de Estado.

Con ese fin, se busca reformar la ley 418 o ley de Orden Público para construir la base legal que permita negociar con grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero también con las disidencias de las Farc que incumplieron el Acuerdo de Paz del 2016.



Con la bandera de la búsqueda de la ‘paz total’, el Gobierno también incluyó en el proyecto las facultades para negociar con bandas criminales o de alto impacto, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.



¿Qué se ha eliminado?

Ante la polémica liderada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia y el rechazo de las mayorías en el Congreso, esta semana se acordó retirar del proyecto el indulto a algunos miembros de la Primera Línea a los que además, el Gobierno quería designar “gestores de convivencia”.



Sin embargo, el representante a la Cámara Alirio Uribe, radicó, junto a un grupo de congresistas, un proyecto de ley que busca reglamentar la aplicación de amnistía y de indulto a manifestantes detenidos en protestas sociales.



El analista político Álvaro Benedetti señala que “el Gobierno mantendrá una posición de inclusión con los jóvenes involucrados”.

Y que, de hecho, “es una línea que ha mostrado especialmente la Consejería de Juventudes, que tal parece está preocupada más que nada por resolver el caso de los 200 detenidos” tras el paro nacional del año pasado.



De otro lado, en la misma discusión se eliminó el articulo que facultaba al Presidente para buscar sometimientos de estructuras criminales.



¿Qué pasará con el servicio militar?

En inicio, la intención del Gobierno era que el servicio social para la paz fuera una alternativa al servicio militar obligatorio; pero por tres votos, el proyecto se cayó en el Senado dándole el triunfo a la oposición.

No obstante, en debate de la Cámara, se aprobó que se eliminara la obligatoriedad, lo que quiere decir que este punto de la reforma pasará a conciliación en el Congreso.



Al mismo tiempo se debatía en el senado la propuesta del senador Humberto de la Calle y el representante a la Cámara Daniel Carvalho, de reducir el requerimiento de manera progresiva para no debilitar a la Fuerza Pública.



La iniciativa fue aprobada en segundo debate y aún requiere de seis más para convertirse en reforma constitucional.



Benedetti coincide con la necesidad de desmontarlo gradualmente, ya que “hay unas guerras abiertas en Colombia que no se pueden descuidar, y agrega que “no debería obligársele a nadie a participar de la guerra, Así sea en labores asistenciales o administrativas. Debe ser netamente voluntario”.



Sin embargo, el analista político Jhon González señala que “en un estado de conflicto prolongado, como el colombiano, eliminar el servicio militar obligatorio es como ensillar sin traer las bestias”.



¿Negociar con ‘Iván Márquez’?

A pesar de que el senador de la Calle expuso en reiteradas ocasiones que no se debería incluir en las negociaciones al guerrillero por haber incumplido los acuerdos de La Habana; fue derrotado por las mayorías en el Senado.



Quiere decir que el Presidente tendrá la facultad de negociar con diversos grupos armados, incluidas las disidencias, que tengan voluntad la ‘paz total’.



Benedetti se muestra en desacuerdo e indica que “no se le puede dar tantas largas a que un actor insurgente decida negociar cuando tenga la voluntad. No se puede abrir la puerta eternamente a ese tipo de prórrogas en función de desmovilizarlos”.



Para González también es preocupante “lo que vaya a pasar con el cese multilateral del fuego”, porque “se puede volver un gran fracaso y llevar al debilitamiento del Estado de Derecho y generar mayor violencia”.



¿Cuáles son los ‘peros’ en la ley?

Benedetti plantea que el proyecto de ley de la ‘paz total’ no tiene una hoja de ruta clara en cómo se conectarán las desmovilizaciones de los actores armados con reformas estructurales.



Explica que en materia social “es como un borrón y cuenta nueva, en línea con la voluntad de transformación del Gobierno en términos de paz, pero no veo cómo se hará para que los focos que territorialmente generan las violencias, se corrijan en un corto plazo”.



“De nada sirve hacer mella en que todos se desmovilicen si de fondo no hay soluciones inmediatas. Se habla de la reforma agraria y de que pueden haber mecanismos de empleabilidad, pero eso no es claro”, dijo el analista.



Finalmente, González advierte que “en la letra menuda aún hay varios inconvenientes, aunque el principal es que el Gobierno entrega casi todas sus cartas desde el principio. Es una ley embudo, chiquito para el Estado y grande o magnánima para los delincuentes”.