Gobierno Petro estaría evaluando entregar nuevos contratos de exploración de petróleo 

Durante su campaña electoral, Gustavo Petro, aseguró que no se firmarían nuevos contratos para la explotación y exploración petrolera. Sin embargo, esta consideración tendría un revés, luego de que desde el Ministerio de Hacienda se anunciara que los acuerdos ya pactados se mantendrían tal como están.



Así entonces, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dio a conocer que se están evaluando las cifras con el Ministerio de Comercio para garantizar que el país no se vaya a quedar sin divisas durante la ‘transición exportadora de los próximos doce años.



Además, José Roberto Acosta, director de Crédito Público dijo que, “Sobre el tema de hidrocarburos, la Ministra de Minas y Energía ha dejado claro que se revisaran los números y de acuerdo a ese marco fiscal de mediano plazo, y el trabajo técnico con el Ministerio de Hacienda se replanteará la posición inicial, para considerar el tema de mayores exploraciones en materia petrolera, que constituye una fuente de inversión valiosísima dentro de los recursos fiscales”.



El mismo Acosta, también aseguró que las cifras que se tienen en el marco fiscal necesitan mantener la explotación y exploración petrolera, y aunque la decisión no está tomada del todo, será el ministro de hacienda, quien confirme el anuncio.



Esto se veía venir teniendo en cuenta las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro, dónde aseguraba que ningún momento se habían ni se cancelaran los contratos de los hidrocarburos, esto en respuesta a los señalamientos de la senadora del centro democrático Paloma Valencia.



Los datos que mantiene el ministerio de minas y energía, estima que se tienen 330 contratos actualmente, de los cuales 117 están destinados a la exploración, 147 a la explotación, y 58 están sujetos a suspensión. Estos incluyen al petróleo y el gas.



“Esos números, definitivamente, serán los que guíen la decisión final en aras de esa sostenibilidad fiscal donde, repito, estos ingresos son muy importantes para el país”, concluyó Acosta.