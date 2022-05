La procuradora General, Margarita Cabello Blanco, dio un reporte general a la audiencia de lo que va transcurrido de la jornada de elecciones presidenciales 2022 en todas las regiones del país, donde aseguró que todo avanza con total tranquilidad.



“Nosotros tuvimos desde el 13 de marzo la misión preventiva de estar al lado vigilante con el registrador para efectos que los presuntos errores ocurridos en las jornada de Congreso no se repitan ahora, y, hasta ahora, vemos que está funcionando todo adecuadamente, no hemos tenido ninguna llamada de atención”, dijo Cabello.



Sin embargo, mencionó que el órgano de control ha recibido 39 denuncias de Bogotá, Casanare, Antioquia, Córdoba, La Guajira, Risaralda, Valle del Cauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre y desde Estados Unidos.



Las principales motivaciones de las quejas de la ciudadanía están relacionadas con presunta intervención en política, coacción al elector y problemas para ejercer el voto.



También manifestó que más de 9.000 funcionarios del Ministerio Público como defensores y personeros están en todas las regiones del país participando activamente, para que el proceso electoral se lleve a cabo con transparencia y tranquilidad.



La funcionaria mencionó que estuvo reunida hasta último momento con las diferentes campañas, escuchando sus preocupaciones y conociendo lo que exigen como garantías. También dijo que se presentaron algunos problemas a último momento sobre testigos electorales, pero finalmente se solucionaron .



“Nos reunimos con las campañas para que nos dieran a conocer sus preocupaciones y garantías, estas garantías las entregamos al registrador, y el registrador se comprometió por escrito a actuar adecuadamente siguiendo esas recomendaciones dadas”', aclaró la jefe del Ministerio Público.



La procuradora Margarita Cabello Blanco, también habló sobre la investigación que se adelanta contra el registrador Alexander Vega, por las irregularidades presentadas el pasado 13 de marzo.



“Ustedes recuerdan que ya le abrimos al señor registrador investigación disciplinaria en virtud de lo ocurrido el 13 de marzo y estamos en período probatorio, verificando, son pruebas técnicas que no se pueden entregar de un día para otro, pero estamos en ese proceso para determinar si fueron solamente presuntas irregularidades que pueden ocurrir, o si se llegó a la ocurrencia de algún fraude en su momento“, concluyó.



Finalmente, la jefe del órgano de control hizo un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto. “Salgan a votar para que cumplan con su derecho y con su deber, para que podamos tener al final una votación masiva, tranquila y transparente”, dijo Cabello Blanco.