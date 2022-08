Presidente Gustavo Petro posesionó a seis más de sus ministros 

En el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), el presidente de la República, Gustavo Petro, junto al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, posesionó a seis ministros más, con lo cual ya quedan solo tres cargos por ocupar.



Las carteras oficializadas fueron: Trabajo, Gloria Inés Ramírez;

Minas y Energía, Irene Vélez Torres; Comercio, Dario Germán Umaña; Vivienda, Martha Catalina Velasco; Transporte, Guillermo Francisco Reyes, y Deporte, María Isabel Urrutia.



En medio del acto, el presidente Petro felicitó a los ministros posesionados y les solicitó que desde sus carteras trabajen especialmente por las regiones y poblaciones más vulnerables de Colombia.



“Quiero agradecerles la labor de antemano inmensa que van a tener en los próximos días, semanas, meses. Quiero que lleven en su corazón siempre el principio de que las personas más excluidas, las regiones más excluidas, los grupos poblacionales más excluidos, los primeros, las primeras en toda labor administrativa”, afirmó Petro en declaraciones.



Y reiteró: “En todo objetivo de política pública que ustedes construyen, en todo accionar, tanto interno como externo de cada Ministerio que van a dirigir. Bienvenidos al Gobierno del cambio, suerte, buen viento y buena mar”.



Actualmente solo quedarían pendientes por posesionar los ministros de Justicia, Néstor Osuna, quien pidió unos días para renunciar a la Universidad Externado de Colombia, y MinTic, Mery Gutiérrez, quien se ha visto envuelta recientemente en una polémica por una demanda que Programar TV, empresa de la que fue representante legal, tiene contra el Estado.



La persona que ocupará el cargo de ministro o ministra de Ciencia aún no ha sido designada.