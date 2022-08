"El impuesto a las gaseosas no es para recaudar plata, es para que no tomen tanta": Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió al posible impuesto a las gaseosas que traería consigo la Reforma Tributaria y que ha sido uno de los puntos más polémicos del proyecto.



Al respecto, el mandatario colombiano aseguró que el objetivo principal de este impuesto no es solo de carácter económico, sino que por el contario, lo que buscan es cuidar la salud de las personas.



"El impuesto a las gaseosas no es para recaudar plata, es para que la gente no tome tanta gaseosa. Lo que hacemos es ahorrarnos una plata, porque realmente es malo tomar gaseosa. Un gran porcentaje se enferma de diabetes", mencionó Petro.



Asimismo, el Mandatario manifestó que a la hora de pensar en el impuesto a las gaseosas se tuvo en cuenta todo lo que el consumo de estas genera, por lo cual, hizo énfasis en que sostener los tratamientos de las personas que padecen enfermedades que son ocasionadas por este tipo de productos es un gasto alto para la sociedad.



"¿Por qué es malo tomar gaseosa? ¿No ves que un porcentaje se enferma de diabetes? ¿Y quién paga la enfermedad? ¿Las EPS? La sociedad, que tiene que contribuir con el impuesto. ¿Cuánto vale sostener vivas a las personas con diabetes? Muchos enfermándose de jóvenes", dijo.



De igual manera, el Presidente comentó que el dilema que hay en Colombia es que es "muy chévere tomar gaseosa", pero siempre y cuando "los costos los asuma el Estado y la Sociedad, pero no puede ser así".



"Pero no es el problema solo de la gaseosa: por qué si la riqueza de este país es de carbón y del petróleo (…) por qué si los precios se suben y aumenta la rentabilidad, por qué no coger un pedazo de esa plata para llevar agua potable al litoral pacífico", indicó Petro.