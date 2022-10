Presidente Gustavo Petro lanzará este lunes el plan contra el hambre en el Caribe

El lunes estaremos anunciando cuál es la política contra el hambre en el Atlántico y en general en el Caribe”. Así lo manifestó este sábado el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, durante su intervención en la Mesa de Diálogos Regionales Vinculantes al Plan Nacional de Desarrollo, que se llevó a cabo en la sede de la Universidad Reformada de Barranquilla.



El mandatario pidió a todas las Juntas de acción Comunal, “con las que me quiero encontrar en una reunión así de grande como esta, tendrá que ser un estadio porque son como 60.000, que hagan una alianza con este Gobierno. No vamos a contratar pulpos empresariales, vamos a contratar directamente a la Junta de Acción Comunal y vamos a entregar allí donde está el mapa del hambre del barrio pobre un dinero mensual”.



Manifestó que ese dinero mensual servirá para organizar a las mujeres del barrio, en primer lugar, para que se pueda entregar un desayuno, un almuerzo y una comida digna para aquel o aquella de cualquier edad, que llegue albergue comunitario.



Lea también: ¿Sigue la vicepresidenta Francia Márquez sin tener mayor protagonismo?



“Vamos hacer que el PAE ya no sea solamente para el 70% de los jóvenes que estudian, sino que sea para el 100%, incluso, en la época donde las estudiantes y los estudiantes no están estudiando”, sostuvo.



Indicó que va a transformar el ingreso solidario. “Algunos perderán en ello, tenemos que pedirles perdón, pero la plata no alcanza para todos. En una transferencia de 500 mil pesos mensuales. Porque eso de entregar 80.000 pesos o 50.000 pesos mensuales, eso se llama limosna y la limosna no saca a nadie de la pobreza”.



Aclaró que ese dinero será concentrado para las madres que están solas. “Que tengan hijos en la primera infancia. Esos 500 mil pesos las sacará de la pobreza, estadísticamente, y en primer lugar logrará que el plato de comida y la leche lleguen a ese niño a esa niña a ese bebé y podamos superar la desnutrición infantil, el hambre en donde más duele”.



Dijo que la olla comunitaria, la transferencia a la mamá sola, la extensión del PAE y el fortalecimiento del ICBF “sin mafias políticas”, serán instrumentos para el plan contra el hambre. “Y el hambre está mucho en Barranquilla, en Atlántico y en el Caribe”.



Le puede interesar: Ministro de Interior, Alfonso Prada, rechazó el atentado contra la senadora Aida Quilcué



Anotó que, al lado de la anterior, “para el año entrante me propongo que decenas de miles de jóvenes populares tengan una transferencia a cambio de: entrar a estudiar; una transferencia a cambio de: dejar de meterse en los ejércitos del narcotráfico. Una transferencia que permita comer y estudiar a cambio de: dejar de matar”.



Terminó diciendo que las políticas que quiere incrementar con la energía eléctrica, respecto al hambre, respecto al joven, respecto a la educación, “nos permiten que el Caribe de Colombia el año entrante no sea la región más violenta de Colombia, sino la más pacífica del país. Ese esfuerzo necesita de ustedes, de la acción comunal, de la organización de mujeres, de las organizaciones juveniles, del barrio, de la vereda. Necesitan de ustedes como dueños y dueñas tomando decisiones”.