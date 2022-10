Ministro de Interior, Alfonso Prada, rechazó el atentado contra la senadora Aida Quilcué

El gobierno del presidente Gustavo Petro, por intermedio del ministro del Interior, Alfonso Prada, rechazó el atentado del que fue víctima el sábado la senadora por el MAIS, Aida Quilcué, en zona rural de Tierradentro, Cauca.



"Rechazo el atentado en contra de la senadora Aida Quilé. Los líderes y lideresas no pueden seguir siendo víctimas de la violencia y la intolerancia. No descansaremos hasta lograr La Paz Total garantizando la protección de la vida”, indicó el ministro en las redes sociales.



Este atentado fue denunciado por la misma senadora a través de su cuenta en Twitter. “Acabo de sufrir un atentado, disparan a la camioneta en la que me movilizo cerca de Guadualejo - Puerto Valencia, Tierradentro Cauca”.



La situación fue rechazada además por el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, rechazó el atentado que sufrió la senadora, Aida Quilcué, cuando se movilizaba en su vehículo por las vías del departamento del Cauca.



“Expreso mi absoluto rechazo al atentado que sufrió la senadora Aida Quilcué en Tierradentro, Cauca. Su ejercicio político, en pro de comunidades indígenas y de derechos humanos, es fundamental para consolidar la paz en Colombia. Toda mi solidaridad con ella, su comitiva y su familia”, escribió Massieu a través de su cuenta de Twitter.



En este sentido también se pronunció la senadora Martha Peralta Epieyú, quien escribió: “Toda mi solidaridad con la Senadora Aida Quilcué, acaba de sufrir un atentado en donde le disparan a la camioneta en que se moviliza. Ocurrió en Tierradentro Cauca. A esto es lo que lleva tanto racismo y xenofobia. Esto debe parar”.