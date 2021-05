"Presidente Duque, estoy a su disposición para salir de esta crisis": Juan Manuel Santos

Álvaro José Carvajal Vidarte

El expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, envió un mensaje este martes al presidente Iván Duque y se puso a su disposición para ayudar en la mediación con el fin de solucionar la difícil situación que vive el país.



A través de su cuenta de Twitter, Santos le dijo al actual Mandatario: "estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis".



A renglón seguido, añadió que el país "necesita diálogo, entendimiento. Duele esta situación. No más violencia, no más sangre".



"Nunca olvidar que la paz es el camino", recalcó.

Puede leer: 'Coalición de la Esperanza' no asistirá a reunión con Duque tras hechos de este lunes en Cali



No es la primera vez que el ex jefe de Estado plantea una reunión con su sucesor, a pesar de que su contacto ha sido mínimo tras la salida de Santos de la Casa de Nariño.



En febrero pasado, y en respuesta a una solicitud de Rodrigo Londoño, 'Timochenko', el expresidente aseguró que no tenía problema en reunirse con Duque, pero que no se hacía "muchas ilusiones".



En su momento dijo que las relaciones con el actual mandatario "no son las mejores", pues Duque "se ha dedicado a gobernar con un espejo retrovisor, pero un espejo de esos que distorsionan la imagen, de los que hacen ver a los flacos gordos y a los gordos flacos, y ha optado, extrañamente, por no mencionar mi nombre".



Colombia vive momentos de tensión desde el pasado 28 de abril, día en que inició el Paro Nacional en oposición a la reforma tributaria planteada por el Gobierno.



Aunque el presidente anunció el retiro de la medida el pasado domingo 2 de mayo, tras cinco días de protestas en el país, los manifestantes siguen en las calles exigiendo, entre otras cosas, la caída de la reforma a la salud que cursa en el Congreso y la renuncia del hoy exministro Alberto Carrasquilla, la cual se dio este lunes.

En el marco de las manifestaciones la situación de orden público ha sido tensa, en especial en ciudades como Cali, donde se han vivido noches de terror a raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública y las denuncias de abusos de autoridad.



Según la ONU, hasta el momento hay denuncias de 14 personas muertas en el marco de las manifestaciones, 13 civiles y un policía.