Álvaro José Carvajal Vidarte

El expresidente Juan Manuel Santos respondió este jueves a la carta enviada por Rodrigo Londoño, líder de las extintas Farc y hoy presidente del partido Comunes, quien le manifestó su preocupación por el asesinato de los desmovilizados de la extinta guerrilla.



El excomandante de las Farc le pidió al exmandatario Santos que intervenga para evitar que sigan ocurriendo los asesinatos contra antiguos miembros de la guerrilla, y que para ello se reúna con el presidente Iván Duque, para tomar medidas para proteger a los firmantes del acuerdo de paz.



Santos, en su misiva, le responde al presidente del partido Comunes que no tiene problema en tener esa reunión con el presidente Duque, “lo haré con gusto”, resaltó el mandatario. Sin embargo, manifestó que no se hace “muchas ilusiones”.



“Espero estar equivocado. Siempre he creído que cuando las circunstancias y la patria lo demanden todos debemos dejar a un lado nuestras diferencias, prejuicios, posiciones partidistas y demás sentimientos que alimentan la polarización, para trabajar juntos por objetivos superiores”, dijo.

Lea también:



Santos manifestó que las relaciones con el actual mandatario “no son las mejores”. Explicó que Duque “se ha dedicado a gobernar con un espejo retrovisor, pero un espejo de esos que distorsionan la imagen, de los que hacen ver a los flacos gordos y a los gordos flacos, y ha optado, extrañamente, por no mencionar mi nombre”.



También mencionó que ha procurado quedarse callado sobre el actuar del gobierno de turno, “porque no creo que al país le convenga que los expresidentes se dediquen a darles palo a sus sucesor. Y lo digo porque lo sufrí en carne propia y no le hizo ningún bien al país”.



Santos también mostró su preocupación por la muerte de los antiguos miembros de las Farc y los líderes sociales, y resaltó que “no es culpa de los acuerdos, sino de la falta de implementación, que está a cargo de los gobierno de turno”.



“El presidente Duque y su gobierno deben escuchar las múltiples voces que reclaman una acción más decidida y eficaz para protegerlos”, señaló Santos, quien hizo referencia a los reclamos de Human Rights Watch, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, entre otros.