Presentan proyecto de ley para dar cárcel a quien se quite el condón en una relación sexual

En la Cámara de Representantes cursa un proyecto de ley con el cual se crea un nuevo delito penal, conocido internacionalmente como ‘stealthing’, el cual daría hasta cuatro años de cárcel a quien se quite el condón, sin consentimiento, cuando esté en una relación sexual.



La controversial propuesta fue presentada por el representante liberal Julián Peinado, quien en declaraciones a los medios sostuvo que plantea no sólo una privación de la libertad sino también sanciones de índole económicas.



Explica el congresista liberal que “la práctica de ‘stealthing’ se entiende como el retirarse el condón o el preservativo de su miembro viril sin consentimiento por parte de la pareja con la que esté teniendo el acto sexual, por lo que la persona que considere verse afectada puede acudir a que un juez vele por su derechos”.



Al ser preguntado sobre cómo se puede probar el hecho, que es uno de los asuntos más complejos que trae el trámite de este proyecto, el autor sostiene que “será el juez, en cada caso, quien debe valorar la prueba, entre ellas la connotación de la palabra entre uno y otro, los elementos que se quieran definir, si lo quieren dejar escrito”.



Según el congresista, lo que busca la ley es llamar la atención para que exista la conciencia en las personas que haya prevención general, “el derecho penal no solamente genera penas sino también sanciones e inclusive se pueden establecer obligaciones diferenciales, como la práctica de exámenes médicos para establecer si se tiene algún tipo de enfermedad como una medida para restaurar y contener el daño a la persona que no dio su consentimiento”.



Preciado indicó además que en la ley se indica que debe haber un compromiso de lleno del gobierno en difundir el alcance de esta ley, porque en su concepto la misma busca hacer una prevención.



El proyecto, por ser un tema que crea un nuevo tipo penal, deberá tramitarse en la Comisión Primera de la Cámara, la cual primero tendrá que asignar a un ponente y después ser aprobada en cuatro debates.