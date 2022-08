El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ratificó la posición del Gobierno sobre el cobro de peajes a motocicletas luego de sus declaraciones, hechas a través de Twitter y luego borradas, causando confusión.



Reyes aclaró en diálogo con Blu Radio que no se cobrará peaje a motocicletas y que sus pasadas declaraciones fueron un "malentendido" y lo que "menos quiere" es un paro del gremio de motocicletas.



"La posición del Gobierno, última palabra, es que no vamos a pelear por el cobro de ningún peaje para motocicletas", aseguró Reyes.



Lea aquí: "El fiscal no será obstáculo para el ejercicio de Gobierno del presidente Petro": Barbosa



El ministro de Transporte aseguró que en una reunión de directivos, se habló el tema del cobro de peajes y el SOAT en motos, y sobre el primer punto, mencionó que se guío por lo dicho en campaña presidencial, que "no se cobraría salvo a motocicletas de más de 500 centímetros cúbicos", sin embargo, aclaró que este cobro no aplicaría en ningún caso.



Sobre su anterior trino, dijo que lo mandó a "retirar para reiterar lo dicho en campaña" y evitar malentendidos con el gremio de motociclistas.



“Lo menos que quiero es que haya un malentendido o un paro nacional de motociclistas”, expresó el ministro Reyes.