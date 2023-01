Petro aseguró que presionaron a jueces para que no liberaran a jóvenes de 'primera línea'

Una crítica al manejo que durante el gobierno de Iván Duque se le dio a las movilizaciones ciudadanas que hubo en el país, realizó este sábado el presidente Gustavo Petro durante su visita a Cali.



En medio de su encuentro con miembros y fundadores de 'Compromiso Valle', el Presidente aseguró que el Gobierno anterior no supo responder a las quejas de la ciudadanía que concluyeron en protestas a nivel nacional porque, según dijo, la administración de Duque "no se atrevió a trabajar conjuntamente con los ciudadanos".



"No se atrevió en ese momento a abrir las puertas del Palacio para dialogar y construir “conjuntamente” salidas a una situación que era difícil y lo que hizo fue responder con un autoritarismo bárbaro, yo diría criminal", comentó Petro al referirse a las situaciones que habían llevado a que miles de jóvenes terminaran encarcelados por su participación en las diferentes protestas realizadas durante el estallido social de 2021.



Lea además: Petro sobre cartel de abogados para beneficiar a narcos: "la paz genera un negocio para avivatos"



Al respecto, el Mandatario no solo defendió a los integrantes de la autodenominada 'primera línea', sino que además, fue enfático en que cuando una persona sale a manifestarse lo hace porque está "pidiendo por una mejor vida, se está moviendo porque hay causas reales de pobreza".



Incluso, Petro manifestó que la 'primera línea' en ese momento "no fue más que una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una juventud" porque los jóvenes no habían encontrado en el Estado una instancia para solucionar los problemas que estaban aquejando a la población.



"¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista? La primera línea no fue más sino una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad, una juventud, para no dejarse matar. Que no debió de haber existido, pues claro que no debió de haber existido porque jamás debió haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba, simplemente había que abrir el Palacio y hablar y dialogar. Eso era todo", dijo Petro.



Frente a ello, el Presidente recalcó que una vez iniciaron las protestas, la solución debió haber sido el diálogo y no "haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba", por lo cual, insistió en que es necesario que el diálogo y la reconciliación primen en el país para evitar que, así como en el estallido social, el Estado decida "condenar a los jóvenes como si fuesen terroristas y criminalizar la protesta".



"Como una especie de venganza, el Estado decidió condenar a los jóvenes como si fueran terroristas, criminalizar la protesta, adecuar los hechos de la protesta al crimen para poder encerrar a la juventud sobre barrotes. Solo podían pensar en venganza a partir de la cárcel, la desaparición y el asesinato", mencionó el Mandatario.



Petro resaltó que el Estado debe abstenerse de "tipificar como crimen la protesta social" y, en ese enfoque, se refirió a los 200 jóvenes que aún están presos. Al respecto, dijo que su Gobierno quiso liberarlos para que fueran 'voceros de paz', pero que de la petición de 17 de ellos, solo se dio la liberación de 4.



Lea también: JEP citó a Danilo Rueda a audiencia de medidas cautelares



​Frente a ello, el Presidente aseguró que la liberación de todos los jóvenes no se había logrado porque, según indicó, los jueces habrían sido presionados para no hacerlo con el argumento de que cometían prevaricato si cumplían con la petición del Gobierno. Según dijo, esa situación a lo que ha llevado es demostrar que el Estado todavía es "incapaz de solucionar a través del diálogo".



"Por una circunstancia que a mí me parece una profunda equivocación, se impartió la instrucción para que en esas audiencias se le dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra".



Durante su discurso, que fue escuchado por los integrantes de 'Compromiso Valle', Petro reiteró que hacer justicia "no es encerrar a los jóvenes en las cárceles" y, además, lamentó el hecho de que "hay presos sociales en Colombia, presos por protestar, y pusimos allí el mecanismo para liberar a esas personas transformándolos en voceros de paz".