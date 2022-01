Óscar Iván Zuluaga reafirma que no se unirá a la coalición Equipo por Colombia

El candidato a la Presidencia del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, les contestó a los también candidatos Aydeé Lizarazo, David Barguil y Federico Gutiérrez quienes hacen parte de la coalición Equipo Por Colombia y le habían pedido revaluar su decisión de no hacer parte de esa unión política.



Zuluaga les agradeció a los candidatos las intenciones que tenían de unirlo a la coalición, reiterando que desde hace meses él ya había sostenido diálogos con diferentes miembros de esa unión con el fin de defender la democracia. Zuluaga recordó sus palabras dichas el 22 de noviembre de 2021 en donde destacó a los integrantes del Equipo por Colombia como “gente con experiencia y nuevas ideas”.



“Fuimos respetuosos, proactivos y pacientes durante los más de 50 días que transcurrieron entre mi elección como candidato y las descalificaciones inaceptables de las que fuimos objeto en días recientes por parte de algunos miembros del Equipo Colombia. El Centro Democrático representa a un grupo importante de ciudadanos que merecen respeto y cuyas convicciones tengo yo la responsabilidad y el honor de representar y defender”, expresó Zuluaga en una carta.



Debido a las diferentes reacciones negativas que surgieron en contra del Centro Democrático, Zuluaga reiteró que no se unirá a la coalición, asegurando que él ha trabajado de forma paciente, con liderazgo, determinación y claridad y, por el contrario, no están dispuestos a tener vacilaciones e incertidumbres.



“Mi partido y yo hemos decidido no hacer parte de una coalición que opera desde los vetos, que son la antítesis de la unidad y el consenso, y que no toma decisiones asertivas y oportunas. Ya ustedes han inscrito la coalición Equipo Colombia ante las autoridades electorales desde el pasado viernes, y les deseo todos los éxitos”, expresó Zuluaga.

El candidato del Centro Democrático aseguró que continuará trabajando por los colombianos a quienes no les interesa lo que suceda en la mecánica política interna y que no ayudan a solucionar los problemas coyunturales.



“Los invito con el mayor afecto y respeto a que nos dediquemos a honrar a nuestros compatriotas haciendo la campaña que este país se merece: de propuestas, no agresiones; de soluciones posibles, no falsas promesas. Estoy seguro de que así, ocupándose de los problemas que de verdad importan a los ciudadanos, no prosperará la izquierda populista que amenaza nuestra democracia”, expresó Zuluaga.